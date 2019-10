Halloween in tv per bambini e ragazzi: la programmazione di Rai YOYO e Rai GULP

Il 31 ottobre si avvicina e la Rai ha pensato a una programmazione speciale per il giorno di Halloween. Grandi e piccini ormai amano questa festa che anche in Italia è molto sentita, pur avendo origini anglosassoni. Il 31 quindi si organizzano feste, festicciole, party per i più grandi ma anche feste casalinghe per i bambini che hanno imparato ad andare in giro a chiedere dolcetto o scherzetto! Ma c’è anche chi preferisce restare in casa per fare delle maratone davanti alla tv con serie o cartoni animati. La Rai quindi ha organizzato una programmazione speciale per il giorno di Halloween sia per Rai Gulp che per Rai YoYo.

Vediamo quindi la programmazione pensata per queste due reti.

LA PROGRAMMAZIONE DI RAI YOYO PER LA GIORNATA DI HALLOWEEN

Su Rai YoYo che per la vigilia di Halloween, per tutta la giornata, trasmetterà un palinsesto caratterizzato da episodi a tema, molti anche in prima visione, con tutti i principali protagonisti della rete. Si comincerà con “Molang”. Ben tre episodi ad hoc, in onda alle 11.45, con le avventure del candido, estroverso ed entusiasta coniglietto e del suo migliore amico PiuPiu, minuscolo e timidissimo pulcino. Alle 16.45 sarà la volta di due nuovi episodi dei “PJ Masks”, con gli interpreti della serie alle prese con zucche e pipistrelli. Non poteva mancare “Ricky Zoom”, il nuovo arrivato in casa YoYo, già diventato un beniamino dei più piccoli, che alle 18.10 sarà al centro dell’episodio dal titolo “La moto fantasma”, in prima tv assoluta. Ricky e i suoi Moto Amici credono che un fantasma si aggiri per Wheelford durante il tradizionale giro di dolcetto o scherzetto di MotoWeen. Alla fine, capiranno che non sempre tutto è come sembra. Tra i classici del canale non mancheranno i tanto amati “Peppa Pig”, “Masha e Orso”, “Vampirina” e “44 Gatti”. In primo piano anche una puntata a tema de “L’Albero Azzurro”, storica trasmissione dedicata al mondo dei piccoli con Dodò, Laura e Andrea. A partire poi dalle 22.25, comincerà una maratona dedicata che si aprirà con “La casa delle Api – Speciale autunno – La zucca di Halloween”. Alle 22.55 andrà in onda “Shaun Vita da Pecora” con gli episodi “Notte di Halloween”, “Piccola pecora degli orrori”, “Shaun sonnambula” e “Notte in bianco”. A seguire saranno riproposti gli episodi di “Molang” e “PJ Masks”.

LA PROGRAMMAZIONE DI RAI GULP PER LA GIORNATA DI HALLOWEEN

Non poteva mancare ” Bat Pat”, l’incredibile pipistrello parlante, tornato sulla rete da lunedì 28 ottobre con altri 52 episodi della nuovissima seconda serie, in prima tv assoluta. Un’altra stagione all’insegna di brividi e paura, conditi da tante risate. Per Hallowen, “Bat Pat” regalerà a tutti i bambini una puntata speciale in onda alle 18 e alle 21.50.

La manifestazione di Halloween proseguirà fino a tarda sera con altri appuntamenti e si potrà interagire con il pupazzo parlante di “Bat Pat”. Saranno presenti anche i realizzatori della serie, Atlantyca, che ha prodotto il cartoon con Rai Ragazzi.