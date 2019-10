LIVE Non è la D’Urso: Ilona Staller mostra un seno in diretta (poi difende il figlio dalle accuse)

È stata una puntata a base di tette, quella di LIVE Non è La D’Urso andata in onda lunedì 28 ottobre 2019. Oltre all’attesissima Allegra Cole – la donna col mastodontico seno taglia 15 -, nel corso delle’appuntamento anche la ex attrice hard Ilona Staller ha deciso di dare aria alla sua camicetta succinta mostrando un seno in direzione di Alda D’Eusanio con cui stava battibeccando.

“Non sei felice di vederle? E io e le faccio vedere!” ha esclamato Cicciolina davanti ad una esterrefatta Alda D’Eusanio ma anche davanti ad una doppiamente esterrefatta Barbara D’Urso che non ha potuto far altro che esclamare un secco “nooo!” per ammonire simbolicamente la sua ospite. Eppure Ilona Staller era in studio per un altro motivo…





Ilona Staller parla del figlio a Live Non è La D’Urso

In questa ennesima ospitata di Ilona Staller a Live Non è La D’Urso, la donna non era lì per parlare dei suoi debiti o della vendita di tutti i suoi averi; no, Cicciolina era nello studio di Barbara D’Urso per difendere suo figlio da una pesantissima accusa piovuta sui giornali: il giovane sarebbe colpevole di possesso di un ingente quantitativo di droga.

“Mio figlio è innocente” – ha spiegato Ilona Staller – “ha peccato di ingenuità quando ha accettato di ospitare a casa per alcuni giorni un ragazzo senzatetto: tutto quello che è stato trovato a casa era suo, non di mio figlio”.

Infatti, Ilona Staller ha spiegato a Live Non è La D’Urso che in realtà suo figlio Ludwig è innocente. In quell’occasione, il figlio avrebbe ospitato questo ragazzo di colore, anzi “nero nero”, in quanto impietosito dal fatto che fosse un senza tetto. Il giovane avrebbe accolto il clochard a casa sua per alcuni giorni. Proprio in questo lasso di tempo, ha ricevuto una perquisizione in cui in una valigia sono stati ritrovati un bilancino di precisione e un grosso quantitativo di soldi e droga (fra ci un kilo e mezzo di marijuana).

“Ho assistito a tutta la scena e sono rimasta shockata” – ha concluso l’attrice riferendosi evidentemente alla retata – “Mio figlio mi ha detto che non ne sapeva nulla. Mio figlio non è così stupido da ospitare una persona con una valigia che ha tutte quelle cose dentro…”.