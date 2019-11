Andrea Pezzi a Vieni da me, dalla storia con Claudia Pandolfi all’amore per Cristiana Capotondi (Foto)

Sono passati un bel po’ di anni dalla storia d’amore tra Andrea Pezzi e Claudia Pandolfi e oggi a Vieni da me Caterina Balivo non poteva non ricordare quel momento (foto). Nonostante Pezzi sia da 10 anni il compagno di Cristiana Capotondi la vecchia storia torna sempre tra le chiacchiere. Per chi non lo ricorda la Pandolfi lasciò suo marito per Andrea Pezzi dopo solo un mese dal matrimonio. Era tanto tempo fa e a Vieni da me l’affascinante 45enne ricorda che Claudia era la famosa Alice di Un medico in famiglia, lui: “da ragazzo, a 27-28 anni, sono passato da Mtv a un amore importante e mi son trovato l’idolo delle amiche di mia madre in un attimo”. Si cambia argomento, anzi compagna perché da più di un decennio fa coppia fissa con la bella Capotondi. Il matrimonio per loro forse non arriverà mai, lui scherza ma non del tutto quando dice che a chiedere la mano deve essere lei perché è stata Cristiana a corteggiarlo. “Matrimonio? Non so se ci sposeremo… aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei”.

ANDREA PEZZI IL SUO NUOVO LIBRO “IO SONO”

L’ex conduttore televisivo oggi è imprenditore nel mondo digitale , è stato per lungo tempo il volto di MTV in Italia ma ha poi fondato la Gagoo Group e ha lasciato la tv. Il suo ultimo libro “Io sono” spiega il rapporto dell’uomo con la tecnologia. Confida che ha scelto di fare l’imprenditore perché è una cosa molto complicata, perché c’è sempre bisogno di stimoli. Ha quindi proposto il suo punto di vista con la realtà virtuale.

“La tecnologia è qualcosa che bisogna conoscere se vivi questo tempo. La amo molto perché ha un potere straordinario, perché obbliga gli uomini a farsi delle domande in più!”.