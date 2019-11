Che boom di ascolti per Domenica IN: Mara Venier regina della domenica

Ascolti da record per la puntata di Domenica In del 17 novembre 2019 che non solo è la più vista della stagione ma regala un nuovo record a Rai 1. Una media vicina ai 4 milioni di spettatori nella prima parte del programma non si registrava forse dalla puntate speciali dedicate a Sanremo, per non andare troppo indietro negli anni e citare la Domenica IN targata L’Arena di Massimo Giletti. Mara invece segna ottimi record di ascolti con la sua Domenica IN. Per alcuni troppo banale, troppo improvvisata, sprovvista di un canovaccio. Ma questa è Mara: una conduttrice che può accogliere scalza i suoi ospiti, che non è aiutata dalla regia troppo spesso distratta ma che ha nel suo inimitabile stile, il vero punto di forza. Mara che ammette di non aver letto il libro di Fabio Volo ma invita tutti a comprarlo lo stesso perchè vale la pena; Mara che si commuove rivedendo le immagini di un monologo di Panariello. Mara che con toni placati ci ricorda quanto ancora si deve fare per la sua Venezia e non solo. Insomma Mara Venier è tutto questo, lei è la sua Domenica In. E forse è vero che si tratta di un programma poco scritto, poco studiato, che mostra video spesso inutili con collage di foto. Forse è vero che in corso d’opera sono cambiate delle cose, come la presenza di Orietta Berti sempre meno attiva e come la misteriosa scomparsa delle imitazioni.

Mara è tutto questo e il pubblico sembra apprezzarlo.

E adesso i numeri che incoronano Mara come la Regina della domenica.

RECORD DI ASCOLTI PER DOMENICA IN CON MARA VENIER REGINA DELLA DOMENICA

Vediamo quindi i dati del 17 novembre 2019.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.728.000 spettatori pari ad uno share del 20%, nella prima parte, e 3.250.000 spettatori pari ad uno share del 19.8%, nella seconda parte.

Ottimo quindi anche il traino per il programma di Francesca Fialdini, Da Noi… A Ruota Libera che ha raccolto un ascolto medio di 2.578.000 spettatori pari al 14.5%.

Un successo davvero unico per Mara Venier che in questa sua seconda edizione da padrona di casa della domenica fa ancora meglio.