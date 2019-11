Barbara d’Urso da Pomeriggio 5 chiarisce la sua posizione sugli attacchi a Vladimir Luxuria e lei risponde twittando

Dopo la puntata di Live-Non è la d’Urso in onda lunedì sera, sui giornali e anche sui social, si è molto parlato del duro faccia a faccia che c’è stato tra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi. Uno scontro che ha lasciato molti spettatori letteralmente allibiti per i toni usati da Sgarbi verso quella che, oltretutto, dovrebbe essere anche una sua amica. Che Luxuria non si aspettasse quel genere di attacco frontale lo si era ben capito dal fatto che fosse rimasta praticamente ammutolita in diretta ma forse, si aspettava anche una presa di posizione da parte della conduttrice che però non è arrivata. Sgarbi ha continuato a fare il suo siparietto gettando fango su Vladi senza che nessuno lo fermasse. Di questo si è molto discusso tanto che Vladimir stessa ha raccontato di non aver neppure dormito la notte, tanto era scossa per quello che era successo. Tanti gli attacchi del pubblico verso la d’Urso, accusata di aver assistito in silenzio a uno sfogo immotivato, a degli attacchi senza spiegazioni. Oggi, nella diretta di Pomeriggio Cinque, la conduttrice approfittando di uno spazio dedicato alla lotta contro l’omofobia, ha chiarito la sua posizione, spiegando quello che è successo.

BARBARA D’URSO PARLA DI VALDIMIR LUXURIA NELLA DIRETTA DI POMERIGGIO 5

Le parole della conduttrice:

“Ne approfitto per mandare un abbraccio anche pubblicamente a Vladimir Luxuria. Dopo la diretta di lunedì ci siamo sentite, ci siamo mandate dei cuori, lei mi ha mandato un cuore rosso bellissimo. Vladi c’è rimasta male per quello che è successo in diretta per il fiume in piena che era Sgarbi l’altra sera. Sgarbi è inarrestabile. Nessuno riesce a fermarlo. Purtroppo. Vladi è l’unica che riesce a gestire Sgarbi, sapeva che ci sarebbe stato il confronto con lui, probabilmente l’altra sera era un pochino più fragile. Mi spiace che questo sia accaduto in una mia trasmissione. Io amo Vladi, lei lo sa, ce lo siamo già dette l’altra notte e con Vladi ci vediamo molto molto resto.”

Proprio pochi istanti dopo le parole di Barbara d’Urso in diretta è arrivato il tweet di Vladimir.

Ecco la risposta di Vladimir

#Pomeriggio5 l’#omofobia e la #TRANSFOBIA si combattono sempre: quando accade fuori ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo — vladimir luxuria (@vladiluxuria) November 20, 2019

Nessuno si è scusato per quello che è successo a Vladimir e dalle parole di Luxuria non sembrerebbe che sia poi questo grande clima tra lei e la conduttrice, anche se si sono mandate dei cuoricini, forse ci sarà modo anche di vedere un confronto per chiarire meglio le posizioni?