Nunzia De Girolamo a Vieni da me pentita per un amore vissuto in passato (Foto)

C’è un amore di cui si è pentita Nunzia De Girolamo e lo racconta a Vieni da me rispondendo alle domande al buio (foto). E’ stato il suo primo amore, aveva 15 anni ed è stata una storia lunga per quella età, è finita quando ha iniziato a frequentare l’Università ma lo ricorda come un brutto periodo. “Mi ha tolto la serenità e mi ha messo in grandissima difficoltà verso la mia famiglia. Lui se avesse potuto mettermi in una scatolina e portarmi in tasca l’avrebbe fatto, era ossessionato”. Nunzia confida che un po’ era anche violento, non l’ha mia picchiata ma nei modi un po’ lo era. “A 15 anni non sei abituata a un rapporto così che ti toglie l’aria. E’ stato un periodo difficile perché i miei erano molto preoccupati per questo rapporto”. Ci sono stati anni di discussioni soprattutto tra lei e sua madre, non si capivano, ma era ovvia la preoccupazione del genitore.

NUNZIA DE GIROLAMO RISPONDE ALLA DOMANDE DI CATERINA BALIVO

Ad aiutarla alla fine è stato un suo caro amico, le è stato accanto facendole capire che non doveva ricaderci, non doveva tornare con lui. E’ stato un periodo così difficile che ha anche pensato di scappare di casa, lo seppe suo padre avvisato dalla mamma di un’amica e la sua reazione la rese felice. Suo padre le fece capire che lui ci sarebbe stato sempre, in ogni caso.





Il messaggio della De Girolamo a tutte le donne è quello di scappare dai rapporti che fanno soffrire, che tolgono l’aria, che ci creano problemi, che non rendono sereni ma ossessionati. Lui magari non ha mai capito quanto l’ha fatto soffrire ma è una cosa del passato che cancellerebbe perché le ha causato poi dei problemi, le ha tolto un po’ di anni di serenità e le ha dato anche per un po’ di tempo la paura di amare.