LIVE Non è La D’Urso: Stefania Nobile insulta Gianluigi Nuzzi, lite in diretta

Incredibile ma vero: anche questa settimana negli studi di LIVE Non è La D’Urso è scoppiato un nuovo litigio a colpi di offese e parolacce. Al centro della diatriba, però, questa volta abbiamo visto il conduttore di Quart Grado Gianluigi Nuzzi nelle vesti di “sferato” e Stefania Nobile, ospite del programma ma non presente in studio per motivi puramente editoriali (stando a quanto ha dichiarato la stessa Barbara D’Urso).

Peccato però che, nonostante lo spazio delle 5 sfere non dovesse vederla protagonista, a Stefania Nobile è stato dato più spazio della madre Wanna Marchi e di Lele Mora (l’altro ospite in studio che avrebbe dovuto subire i giudici degli “sferati”). La Nobile, infatti, era incredibilmente in collegamento dal backstage con tanto di auricolare, telecamera puntata e microfono sempre aperto.





LIVE Non è La D’Urso: lite fra Stefania Nobile e Gianluigi Nuzzi

Tutto parte nel momento in cui la padrona di casa di LIVE Non è La D’Urso cede la parola a Gianluigi Nuzzi, appena girato dalla sua sfera rossa. Il conduttore in maniera molto pacata prova a rispondere al quesito posto dalla D’Urso ma con una nota polemica nei confronti di Wanna Marchi. L’uomo spiega che, seppur la ex teleimbonitrice ha scontato la sua pena in termini legali, resta poco rispettosa la scelta di estorcere denaro a gente in gravi difficoltà facendo leva sulle loro paure o preoccupazioni: “Ora ci sono persone che dicono di avere un figlio malato di tumore o gente che ha perso la casa… Questo risultava dagli atti”.

Il giornalista non ha fatto in tempo a concludere il suo discorso che immediatamente viene interrotto dalle sguaiate urla di Stefania Nobile, in collegamento dal backstage della trasmissione: “Io lo sapevo che andava a finire così! Ma questo personaggio (riferendosi a Nuzzi, ndr.) è quello che assolve tutti gli assassini! Lei è nato per assolvere gli assassini e mia madre non ha ucciso nessuno!”.

In seguito, Nuzzi coglie la palla al balzo per ricordare a Wanna Marchi e Stefania Nobile che fra i mezzucci usati per truffare i loro clienti c’era la celebre vendita dell’edera dei loro giardini che veniva spacciata come ingrediente per dei rituali scaccia-malocchio. Stefania Nobile sbotta: “Tagliare l’edera? Ma tagliati le p*lle, se ce lei hai!“. La D’Urso – allertata di questa imbarazzante affermazione – chiede alla sua ospite di porgere le sue scuse, che non arriveranno mai nel corso della diretta.

Stefania Nobile ha persino tentato di zittire Gianluigi Nuzzi con un perentorio “Stai zitto!”; ma il conduttore le ha risposto per le rime: “Stai zitto non me lo dice lei! Io sono ospite di Barbara D’Urso come lo è lei. E solo se Barbara mi dice di tacere lo faccio…”.