Barbara d’Urso liquida Gaetano Arena, Ambra Lombardo e forse Kikò, mostra il video del paparazzo e chiude senza fare nomi: “Non ne parlerò più”

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, sul finale, Barbara d’Urso ha chiuso una vicenda di cui molto si è parlato e non è passata inosservata la freddezza mostrata dalla conduttrice. Quando mancavano pochi minuti alla fine della puntata, la conduttrice ha spiegato che doveva mandare un video di cui aveva parlato qualche giorno fa che non era poi stato mostrato. Il video in questione, si capisce subito, riguarda la vicenda che ha visto Gaetano Arena protagonista. E loro malgrado in questa storia sono stati coinvolti anche Ambra Lombardo ( che però ha preferito chiarire la questione dal salotto di Mattino 5 da Federica Panicucci ) e Kikò Nalli. La conduttrice che liquida la cosa in poche parole, parla di una vicenda “della quale non vuole più parlare” tanto che non fa neppure i nomi dei protagonisti. Il video in questione è quello che Kikò Nalli, nella puntata di Domenica Live di cui era stato protagonista, aveva chiesto fosse mostrato . In particolare si tratta del video registrato da un altro paparazzo che dimostrerebbe che, la rissa tra Alex Fiumara e Gaetano Arena, come sosteneva Kikò, era stata architettata e che i due avevano inventato tutto mettendo in mezzo anche Ambra. In puntata viene quindi mostrato il video senza che ci siano commenti di nessuno, quando si rientra in studio si parla infatti di tutt’altro.

A POMERIGGIO 5 IL VIDEO DEL PAPARAZZO SUL CASO GAETANO ARENA

Il motivo per il quale la conduttrice non ha fatto nomi, potrebbe anche risiedere in una possibile diffida fatta da Ambra Lombardo che ha chiesto che non si parli più di lei nei programmi Mediaset.

Tornando al video, il paparazzo che ha ripreso la presunta rissa tra Gaetano Arena e Alex Fiumara dice di aver pensato che si trattasse di un qualcosa di preparato tanto che avrebbe poi deciso di non continuare a svolgere il suo lavoro, capendo che era tutto una finzione.

Non ci resta che aspettare a questo punto, un possibile commento da parte di Kikò che forse, dopo questo video, potrà dire la sua.