Ambra Lombardo sceglie Mattino 5 per raccontare la sua verità sul presunto bacio con Gaetano Arena: foto modificate

E’ stata accolta come una vera e propria star nella puntata di Mattino 5 del 22 novembre 2019, Ambra Lombardo. A differenza di quanto ci si poteva immaginare, l’ex concorrente del Grande Fratello non ha scelto il salotto di Barbara d’Urso per raccontare la sua versione della vicenda che la vede ormai, da settimane, protagonista. Ha optato per un salotto diverso, quello di Federica Panicucci che l’ha accolta con grande calore nella puntata in onda il 22 novembre 2019. La prima domanda riguarda lei e Kikò e Ambra ribadisce, come del resto ha già fatto sui social in questi giorni, che stanno ancora insieme e che va tutto bene, nonostante gli ostacoli di questa vicenda che a quanto pare interessa davvero a tantissima gente!

AMBRA LOMBARDO RACCONTA LA SUA VERITA’ A MATTINO 5

E a proposito del famoso incontro con Gaetano Arena, di cui tanto si è parlato ( qui su Ultime Notizie Flash abbiamo ribadito che quello che si vede nelle foto è palesemente un bacio tra due amici e non un bacio sulle labbra) la professoressa ribadisce che tra loro non sia accaduto nulla.

Le sue parole da Mattino 5:

L’episodio è stato semplice e brevissimo. Ho incontrato Gaetano per discutere di un provino che era stato lui a propormi e io sospetto che si è trascinato dietro il suo amico paparazzo che ci ha scattato delle foto che sono quelle che avete visto dando la parvenza di un bacio che non c’è stato

La Lombardo quindi ribadisce la sua versione dei fatti, la stessa data da ormai settimane, la stessa che anche Kikò Nalli ha confermato, arrabbiatissimo, nella puntata di Domenica Live andata in onda domenica scorsa.

Oggi però viene lanciata anche un’altra accusa: le foto sarebbero state modificate. Ambra ha chiesto il parere a un fotografo che pare abbia avanzato questa tesi e spiega:

“ Probabilmente lo avranno fatto in grafica. Il mento di Gaetano è sovrapposto al mio in modo non naturale e si vede che che non è normale”.

Una vicenda in ogni caso molto triste che la Lombardo commenta così:

“Ci sentiamo mortificati e traditi da tutto questo. Lui ha voluto spingermi verso questa trappola perché lui aveva già messo insieme la rete di un finto scoop“.