Ambra Lombardo e Gaetano Arena, pubblicate le foto dello scandalo su Diva e Donna ma non dimostrano nulla

Come era prevedibile, le tanto discusse foto che avrebbero dovuto smascherare Gaetano Arena e Ambra Lombardo non dimostrano nulla. Pubblicate dalla rivista Diva e Donna e condivise sui social dal giornalista Mondonico, le immagini che Alex Fiumara ha scattato a Gaetano ( se non abbiamo capito male dovrebbe averle fatte proprio lui ma visto il caos di questi giorni a Pomeriggio 5 potremmo sbagliarci) avrebbero dovuto dimostrare il TRADIMENTO. In realtà, queste immagini che erano state anticipate anche da un video mostrato nella diretta di Pomeriggio 5, non raccontano proprio nulla. Quello che si vede a occhio nudo è il bacio tra due amici ed è triste che, dietro a questa storia, per settimane, molte persone, giornalisti inclusi, ci abbiano montato un teatrino. Ma del resto questo è il mondo del gossip, un mondo dove si organizzano paparazzate e dove si parla spesso del nulla, per cui in fondo, va anche bene così.

AMBRA LOMBARDO E LE FOTO CON GAETANO ARENA: IL BACIO NON SI VEDE

Kikò Nalli ha dimostrato di avere ragione pensando che Ambra non avesse fatto nulla; la Lombardo ha dimostrato di essere sincera quando parlava di un incontro con un amico. Certo poi, la scelta di mostrare in un locale pubblico il seno e i segni dell’operazione da poco fatta, è discutibile ma saranno anche affari suoi. Chi ne esce molto male è probabilmente Gaetano Arena accusato da tutti di aver messo su questo teatrino. Ma in fondo, va anche bene così perchè la verità la conoscono solo le persone coinvolte in questa storia.

Ed ecco le foto dello scandalo di cui si parla da giorni

Le foto sono state fatte, i video sono stati fatti, da dieci giorni si parla in tv e sui siti di gossip di questa vicenda. Adesso possiamo voltare pagina? E’ chiaro che non ci sia nulla di cui parlare, torniamo a occuparci di altro?