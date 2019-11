Ambra Lombardo commenta il presunto tradimento con Gaetano: “Tutta una farsa”

Non poteva non commentare quello che è successo nella puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri, la bella Ambra Lombardo. L’ex concorrente del Grande Fratello, che oggi è tornata a scuola nei panni di professoressa, ha deciso di dire la sua, via social in merito a quello che sarebbe successo tra lei e Gaetano Arena. Chi ha visto la puntata di ieri di Pomeriggio 5 ha ascoltato la versione di Kikò Nalli, che si è schierato dalla parte della sua fidanzata, definendo tra l’altro tutto quello che succedeva nel programma di Canale 5 come una baraccata. E non si discosta molto da tutto questo anche il commento di Ambra che da Instagram, definisce il tutto, una farsa. La professoressa infatti conferma la versione di Kikò: è vero che lei e Gaetano tre settimane fa si sono incontrati. C’era un motivo legato al lavoro ma in ogni caso lei e Gaetano dopo il Grande Fratello sono rimasti in buoni rapporti, come anche Kikò aveva sottolineato nella puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri. Ma questa è l’unica cosa vera. La Lombardo ha parlato di una commedia, dove tutte le persone coinvolte recitano molto ma molto male.

Non solo, commenta anche dicendo che a questo punto non esclude il fatto che sia stato Gaetano stesso a organizzare il tutto, piazzando il suo paparazzo di fiducia fuori dal locale dove si sono visti, considerato anche tutto quello che altri paparazzi hanno raccontato nelle ultime ore.

AMBRA LOMBARDO HA DAVVERO TRADITO KIKO’ NALLI? MAI CON GAETANO

La Lombardo tra l’altro ci tiene anche a sottolineare un’altra cosa: chi la conosce non potrebbe mai pensare che tra lei e Gaetano ci possa essere una storia. Per cui non solo nega questo tradimento ma forse rinnega anche l’amicizia che fino a questo momento c’è stata con Gaetano. E chissà se anche Kikò che, fino a ieri parlava di Arena come di un “fratello” prenderà posizione in merito. Restiamo tutti in attesa di queste famose foto che usciranno domani in edicola…