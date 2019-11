Kikò difende Ambra a Pomeriggio 5 ma il paparazzo attacca: “Ha mostrato le tette a Gaetano”

Si cerca di fare chiarezza su quello che è successo tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena e nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, Kikò Nalli spiega qual è la sua posizione. Kikò Nalli oggi difende la sua fidanzata e spiega che loro stanno ancora insieme e che le foto , che saranno pubblicate mercoledì, non lo preoccupano lontanamente. “Io sto con Ambra, ho qui le valige appena finisce la trasmissione sono da lei, voi raccontate delle cose di cui io non sono neppure a conoscenza. Io posso dirvi che tra Ambra e Gaetano non è successo nulla” ha spiegato Kikò. Ma il paparazzo Fiumara non la pensa proprio come Kikò. “Mi dispiace perchè le foto che usciranno ti dimostreranno altro” ha commentato Fiumara. Kikò allora prova a spiegare che cosa è successo. “Ambra in quel momento stava facendo la professoressa ed era molto impegnata ed era Gaetano che continuava a chiamarla, lei non sapeva che cosa fare. Lui praticamente le aveva chiesto di vedersi perchè c’era un regista che voleva fare un lavoro con entrambi per una cosa che qui non posso citare” ha spiegato il parrucchiere.

KIKO’ NALLI DIFENDE AMBRA LOMBARDO A POMERIGGIO 5

Non finisce qui perchè Fiumara dice che c’è un bacio, ci sono le foto e non solo. In questo bar di Milano dove i due si sono visti, Ambra avrebbe anche alzato la maglietta. “La mia fidanzata fa la modella non ci vedo nulla di male” ha detto Kikò.

Elena Morali ha commentato scioccata: “Io non so che cosa succede oggi ma io posso dire che ho visto le foto, ho visto un bacio ora non so se sia vero o meno.”

Kikò commenta: “Io non riesco a credere che sto parlando di queste cose, io vorrei parlare di lavoro, non di questi argomenti.” I paparazzi e i giornalisti però lo attaccano ricordando che ha fatto anche il Grande Fratello e che quindi è chiaro che si parli di lui in tv e sui giornali.

Kikò non crede a queste parole e ribadisce: “Questa è tutta una baraccata, sono stato io a costringere Ambra ad andare a questo famoso appuntamento.”

Per Sorge tutte queste storie sono un fake e propone di fare chiarezza nel rispetto dei telespettatori, dei veri paparazzi e dei lettori dei giornali.