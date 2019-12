Chi l’ha visto certezza granitica nel prime time: record di ascolti e terzo posto sul podio

Chi l’ha visto è una certezza. Passano gli anni e il programma di Rai 3 si dimostra essere un faro nella programmazione della rete ma non solo. A differenza di altri programmi che improvvisano servizi di cronaca con conduttrici e conduttori che scambiano un interrogatorio per una udienza, fanno confusione con i nomi e non hanno nessuna nozione che li possa aiutare a destreggiarsi nel difficile mondo della cronaca nera, Federica Sciarelli sa quello che dice, sa quello che fa e sa come gestire anche la diretta. Una cosa che non è da tutti. Ed è anche per questo e per la sensibilità che accompagna spesso anche a una conduzione del tutto personale, che il pubblico la trova professionale e unica nel suo genere.

La puntata di Chi l’ha visto in onda ieri ad esempio, ci mostra come una redazione che fa bene il suo lavoro, possa non replicare servizi su servizi, dicendo cose già sentite ma andare oltre. E’ il caso ad esempio delle indagini per la morte di Luca Sacchi. La redazione del programma di Rai 3 va oltre, ci porta nel mondo dei pusher, ci fa capire chi sono le persone che hanno condannato a morte Luca Sacchi, ci svela quello che succedeva prima della morte del giovane ma soprattutto anche dopo. Nonostante Luca è morto, chi ha fornito la pistola, chi ha armato l’assassino, continua a fare la vita di sempre. Dettagli che permettono di conoscere l’altro, quel mondo che ha condannato a morte Luca, anche se a premere il grilletto è stato materialmente Valerio del Grosso, che dovrà pagare per quanto fatto.

Questa divagazione per dire che Chi l’ha visto è un programma di cronaca che tratta come nella puntata di ieri, casi di cui si è parlato dal mattino al pomeriggio, ma non lo fa mai con la superficialità che invece contraddistingue altri contenitori.

CHI L’HA VISTO DA RECORD NELLA PUNTATA DEL 4 DICEMBRE 2019

Ed ecco i dati della puntata di ieri, Chi l’ha visto registra il miglior dato stagionale e si piazza al terzo gradino del podio, dopo Canale 5 e Rai 1.

Fratelli unici ha conquistato 2.431.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale5 l’esordio di All Together Now 2 ha raccolto davanti al video 2.706.000 spettatori pari al 16.5% di share.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto 2.283.000 spettatori con l’11.2%.