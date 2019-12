Antonella Clerici magica allo Zecchino d’Oro fa sognare tutti con le sue sorprese (Foto)

E’ la terza puntata oggi per Lo Zecchino d’Oro, domani ci sarà la finale in prime time con Antonella Clerici e Carlo Conti ma intanto anche oggi la conduttrice ha reso tutti allegri (foto). “Sono un po’ magica” ha confidato la Clerici al piccolo Claudio che è un grande fan di Alberto Angela. Sorpresa in arrivo per il piccolo cantante, un video messaggio del suo mito che lo incita a sognare sempre perché è così che i sogni si realizzano. Felicissimo il bambino ma felici tutti perché Lo Zecchino d’Oro quest’anno sembra davvero regalare tanto a tutti. Ultima puntata di pomeriggio e Antonella Clerici indossa una gonna lunga con le paillettes, non poteva scegliere outfit più adatto. La giuria anche oggi rivela delle sorprese, dalle due puntate precedenti resta solo Orietta Berti, e a lei oggi si sono aggiunti Francesca Fialdini, Giovanni Vernia e Carlotta Mantovan. La moglie di Fabrizio Frizzi è la sorpresa che il pubblico ha accolto di certo con un po’ di emozione.

ANTONELLA CLERICI PERFETTA ANCHE PER LA TERZA PUNTATA DELLO ZECCHINO D’ORO

Il pensiero vola a Fabrizio Frizzi, non c’è bisogna di fare entrare la malinconia nel programma dedicato ai bambini e la presenza di Carlotta Mantova dice già tutto. Racconta di Stella che avrebbe partecipato volentieri al programma per cantare con gli altri bambini, racconta di lei dopo avere ascoltato le canzoni. Arriva poi la sorpresa per i golosi, anche oggi c’è Alessandra Spisni in cucina per tutti e ancora un’altra delizia fritta, questa volta la ricetta delle tagliatelle fritte.





Proseguono le canzoni e tocca ad Antonella Clerici ballare e cantare, si trasforma in Mary Poppins e ci ricorda che non si è mai abbastanza grandi per sognare, per divertirsi e meravigliarsi. I bambini con le loro canzoni sono tutti bravissimi, merito anche di un’atmosfera unica, che tutti vorrebbero vivere.