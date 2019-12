Alba Parietti interviene a Vieni da me e inizia la lite con Giampiero Mughini (Foto)

Attimi di imbarazzo oggi a Vieni da me per Caterina Balivo che ha temuto che la lite tra Giampiero Mughini e Alba Parietti potesse degenerare (foto). Tra una domanda al buio e l’altra l’ospite di oggi di Vieni da me ha risposto parlando anche su Alba, da quel momento in poi la telefonata della Parietti era attesissima ed è arrivata. “Non la ritengo una grande pensatrice moderna come lei crede di essere” è stato uno dei commenti di Mughini che poi ha voluto aggiungere un esempio: “Come quando parla della seconda guerra mondiale”. Questa la frase che avrebbe fatto saltare la diretta interessata dalla sedia; evidentemente stava seguendo il programma o è stata avvisata da qualcuno; ha preso il cellulare e così sono stati accontentati coloro che attendevano questo momento. Da qui non se ne va nessuno è il libro di Alba Parietti che sembra non piacere a Mughini, l’offesa per lei è alta e quando interviene telefonicamente a Vieni da me fatica a mantenere la calma.

PER GIAMPIERO MUGHINI ALBA PARIETTI E’ UNA BELLA DONNA CHE CHIACCHIERA

Non è stato molto carino Mughini nel confrontarsi con la Parietti: “Da una parte c’è una bella donna che chiacchiera e dell’altra libri che ho scritto e tutti i giornali italiani su cui ho scritto” ha poi proseguito con il silenzio augurandole ogni bene possibile ma anche aggiungendo: “Non ci tengo a fare questo duello, viaggiamo su due spazi aerei talmente diversi”.





“Faccio fatica a mantenere la calma” ha esordito Alba al telefono ricordando i diari della sua famiglia e la vita di suo padre “che ha combattuto a rischio della vita. La resistenza l’ha fatta da quando era bambino, prendeva botte dai fascisti”. “Non si può sentire questo comizietto” è stato il commento di Mughini alle parole della Parietti che in tutta risposta voleva inviargli il suo libro. “E’ difficile che non abbia già quel libro” frase che era già una sentenza contro Alba che ha proseguito: “Allora se l’hai letto non puoi dire che sono ignorante su quel periodo”. “Insomma” la parola conclusiva di Mughini. Finirà qui?