A Domenica Alive il vincitore non è Francesca Cipriani: niente spogliarello, ecco la classifica

Nella puntata di Domenica Live in onda il 15 dicembre 2019 abbiamo finalmente scoperto il vincitore del torneo di Domenica Alive, gara durante la quale dei personaggi famosi si sono esibiti improvvisando le più svariate performance. Prima di scoprire la classifica e il vincitore del torneo, ricordiamo che Francesca Cipriani, tra i concorrenti in corsa per il titolo, aveva promesso dal salotto di Pomeriggio 5 che, in caso di vittoria, avrebbe fatto uno spogliarello in Piazza Duomo.

Evidentemente però i suoi tanti fans non sono stati attratti da questa possibilità visto che a vincere non è stata lei. Francesca Cipriani infatti si è piazzata al secondo posto del podio e anche se ci ha provato in tutti i modi a prendersi la coppa, alla fine si è dovuta arrendere.

A vincere il torneo di Domenica Alive infatti sono stati Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta che con la loro esibizione da La Bella e la Bestia avevano fatto commuovere ed emozionare tutti. Oggi Pietro e Rosa hanno portato insieme a loro anche il piccolo Domenico per festeggiare questo trionfo!

Ma vediamo la classifica con tutte le 11 posizioni del torneo di Domenica Alive.

DOMENICA ALIVE IL TORNEO: ECCO LA CLASSIFICA FINALE

Iniziamo dall’undicesimo posto in classifica che va a Giucas Casella.

Al decimo posto si piazza invece Flavia Vento con la sua interpretazione di Marilyn. Andiamo avanti con il nono posto che è invece occupato da Carmen di Pietro che all’ultimo momento aveva preso il posto di Vladimir Luxuria vestendo i panni di Cenerentola.

I Boys di Pomeriggio Cinque con Costantino Vitagliano, Giampaolo Petrelli, Antonio Zequila e Biagio D’Anelli si piazzano invece all’ottavo posto. Al settimo posto troviamo Annalisa Minetti che era stata strepitosa nella sua interpretazione di Mary Poppins.

Al sesto posto un coraggiosissimo Giovanni Ciacci nei panni di Elsa di Frozen. Al quinto posto la coppia formata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in Dirty Dancing. Anche se sono stati tra gli ultimi a esibirsi hanno conquistato il quarto posto: Guendalina Tavassi e Filippo Nardi in Grease.

E arriviamo sul podio. Al terzo posto, medaglia di bronzo, si piazza Loredana Lecciso con la sua interpretazione di Pretty Woman. Al secondo posto nonostante l’appello arriva Francesca Cipriani mentre Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, rimasti al primo posto della classifica sin dalla loro esibizione, conquistano la coppa.