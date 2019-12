Barbara D’Urso vs Sergio Vessicchio: urla, offese e accuse a LIVE Non è La D’Urso

Una vera e propria litigata trash senza esclusive di colpi è stata quella fra Barbara D’Urso e il suo ospite in collegamento, Sergio Vessicchio, accaduta nel corso della puntata di LIVE Non è la D’Urso del 16 dicembre 2019. L’uomo è stato invitato a proferire parola negli studi di Cologno Monzese in un talk sul ruolo della donna nella società. Vessicchio è balzato recentemente alle cronache perché è stato radiato dall’Ordine dei Giornalisti in quanto, nel corso di una trasmissione televisiva, ha fatto varie affermazioni offensive nei confronti di un arbitro donna.

L’argomento in questione è stato effettivamente inizialmente dibattuto ma, nel giro di poco, si è passato alle urla e alle offese: Vessicchio sentitosi offeso in vari momenti della trasmissione ha iniziato a rispondere a tono fino a far sfociare la discussione in un testa a testa contro la conduttrice Barbara D’Urso. Uno scontro che è finito con un pessimo “salutami a soreta” della padrona di casa.





Barbara D’Urso vs Sergio Vessicchio a LIVE Non è La D’Urso

La discussione si è infiammata in precedenza: Vessicchio ha preso molto male i commenti di Giampiero Mughini e Alba Parietti rispondendo per le rime: “Mi fanno schifo“. La D’Urso si è imposta su Vessicchio chiedendogli fermamente e con fare molto severo di porgere le sue scuse. Dopo aver tentennato e sotto minaccia, l’uomo ha posto le sue scuse. Ma il clima ospite creatosi fra i due ha innescato la miccia…

Sergio Vessicchio inizia a fare le pulci alla stessa Barbara D’Urso con affermazioni davvero irripetibili negli studi di dursiani: “Io radiato? Barbara anche tu sei stata radiata dall’Ordine dei Giornalisti! […] E fai una tv becera!“.

Apriti cielo! Barbara D’Urso si è visibilmente inviperita e, con il viso scuro dalla rabbia, ha provato a replicare alle singole accuse mosse ma con particolare goffaggine: “Rispetta la padrona di casa perché stai a casa mia. Io avevo il tesserino da giornalista che è stato riconsegnato anni fa perché facevo della pubblicità in una trasmissione”. Una mezza verità stando alle parole di Vessicchio che, fogli alla mano, ha continuato a sostenere che la D’Urso è stata effettivamente cacciata dall’Ordine.

Vessicchio continua con le sue accuse: “Barbara, fai una televisione becera, che non si usa più. Con me non la spunti, io ti metto K.O.. Non la spunti nonostante questo teatrino. Io ti faccio nera!“.

Visibilmente scocciata, la conduttrice prova a chiudere i ponti con il suo ospite in collegamento… e lo fa con una offesa all’aspetto fisico del suo interlocutore: “Siccome la mia televisione non si porta più… come i tuoi capelli, tu nella mia televisione non ci stai. Salutame a soreta!“. Un epilogo piuttosto infelice per Barbara D’Urso.