Mediaset ci ripensa: Quarto Grado resta nella sua classica collocazione

Che cosa vedremo sui canali Mediaset dopo le feste di Natale? Come cambia la programmazione per il 2020 in vista del nuovo anno e delle nuove sfide nel prime time che Mediaset spera di vincere? Le novità sono molte e si cambia rispetto a quello che era stato il palinsesto annunciato qualche settimana fa, in modo ufficiale. Ad esempio cambia la data della prima puntata del Grande Fratello VIP che non andrà in onda con il primo appuntamento il 7 gennaio 2019 ma slitta al mercoledì sera. E questo che cosa significa? Significa che Live-Non è la d’Urso non andrà in onda al mercoledì come previsto ma si ricolloca alla domenica sera ( il GF VIP dovrebbe andare quindi in onda sia al venerdì sera che al mercoledì sera visto che, come le voci dell’ultima ora ci dicono, ci sarà una doppia puntata settimanale). E Quarto Grado? Anche per il programma di Rete 4 ci sono delle novità. Vi avevamo detto che il programma di Nuzzi si sarebbe spostato al martedì sera, nell’ottica del nuovo palinsesto di Rete 4. Ma non si cambia, si resta fissi al venerdì sera. Confermato quindi il classico giorno della settimana nel quale va da anni in onda Quarto Grado.

Questo significa che Mediaset si prepara a dare battaglia al nuovo programma di Rai 1, Il Cantante mascherato. Milly Carlucci infatti, che andrà in onda al venerdì sera con la prima edizione di questo show, non dovrà solo guardarsi le spalle dal GF VIP ma anche dagli affezionatissimi che non si perdono una puntata di Quarto Grado. Vedremo che cosa succederà, la sfida, sembra essere davvero più che interessante…

CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE DI MEDIASET PER IL 2020: ECCO LE ULTIME NOVITA’

Ricapitolando quindi, il lunedì sera su Canale 5 andrà in onda il GF VIP pronto a scontrarsi con le fiction di Rai1. Al martedì sera invece spazio al calcio e quando non ci sarà, vedremo le fiction in onda a questo punto anche al mercoledì. Il reality si piazzerà sicuramente il venerdì, è questo il giorno scelto, poi si deciderà il secondo giorno in caso di doppio appuntamento ( ribadiamo che dovrebbe essere il lunedì sera). Il giovedì dovrebbe andare in onda Chi vuol essere milionario. Sabato sera spazio a C’è posta per te, domenica invece Barbara d’Urso torna con Live.

