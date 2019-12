Quarto Grado lascia la classica collocazione del venerdì sera: cambia il palinsesto di Rete 4

Publitalia ha presentato poche ore fa le novità per quello che riguarda le reti Mediaset dal mese di gennaio 2020. Ovviamente si è parlato anche del palinsesto di Rete 4, della nuova rete 4 che trova nel talk di punta, nuove soddisfazioni con ascolti sempre in crescita in questa stagione. Ma non vogliamo parlare in questo nostro articolo dei talk. Ci concentriamo invece su un altro cavallo di razza della rete. Parliamo di Quarto Grado, il programma di Siria Magri condotto da Gianluizzi Nuzzi e Alessandra Viero che si avvalgono del supporto di alcuni tra i migliori giornalisti di Video News. Da anni ormai, Quarto Grado ha trovato la sua collocazione al venerdì sera. Ma a quanto parte, da gennaio 2020, ci saranno delle novità che riguardano proprio il giorno di messa in onda del programma di Rete 4.

QUARTO GRADO CAMBIA COLLOCAZIONE: SI VA IN ONDA AL VENERDI’ SERA

Quarto Grado quindi cambia collocazione. Il programma di Nuzzi si sposta al martedì sera, che sembra essere un giorno molto debole e potrebbe forse invogliare il pubblico a seguire un programma di cronaca, avendo tra l’altro uno zoccolo duro sul quale contare, gli affezionatissimi “quartograters” che non si perderebbero una puntata! Al venerdì sera invece andrebbe in onda, stando a quelle che sono le ultime news sul palinsesto di Rete 4, il programma di Piero Chiambretti, CR4-La Repubblica delle donne. Confermatissimi negli altri giorni della settimana i talk dedicati all’attualità e alla politica. Da Nicola Porro passando per DE Debbio e Mario Giordano: i nuovi volti di Rete 4 piacciono al pubblico e vengono riconfermati!

IL CALENDARIO DI RETE 4 PER LA SETTIMANA IN PRIMA SERATA: ECCO IL NUOVO PALINSESTO

Ed ecco quindi quello che vedremo dopo l’Epifania su Rete 4

Lunedi: Quarta Repubblica

Martedi: Quarto Grado

Mercoledì: Film

Giovedì: Dritto e Rivescio

Venerdi: CR4-La Repubblica delle donne

Sabato: Film

Domenica: Fuori dal coro