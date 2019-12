Come cambia il palinsesto di Canale 5 dal 2020: il calendario della prima serata

Publitalia ha reso noti quelli che dovrebbero essere i palinsesti delle reti Mediaset per la prima serata dal gennaio 2020. E ci sono tante conferme ma anche tante novità. Vogliamo parlavi in particolare del palinsesto di Canale 5 con le prime serate per il nuovo anno. Tra le principali novità del 2020 su Canale 5 c’è sicuramente l’arrivo del Grande Fratello VIP. Si era detto che il reality potesse andare in onda al martedì sera ma in realtà, dopo il debutto del 7 gennaio ( che dovrebbe restare tale visto che il 6 giorno dell Befana è un lunedì di festa quindi) dovrebbe traslocare al lunedì sera. Questo significa chiaramente che Live-Non è la d’Urso torna nella sua classica collocazione del mercoledì sera. Non alla domenica, come era successo invece a inizio stagione. Grande attesa anche per la nuova edizione di C’è posta per te che dovrebbe partire subito dopo le feste e che ovviamente andrò in onda al sabato sera. Anche quest’anno poi, nulla da fare per Maria de Filippi che chiede da tempo di spostare Amici in un altro giorno della settimana. Anche quest’anno si andrà in onda al sabato.

Ma vediamo nel dettaglio quella che sarà la programmazione di Canale 5 per l’inverno 2020.

QUI LE ULTIME NOVITA’ SUL CAST DEL GF VIP

PALINSESTI MEDIASET: ECCO IL PALINSESTO DI CANALE 5 PER IL PRIME TIME DELL’INVERNO 2020

IL LUNEDI’ DI CANALE 5– Il lunedì sera sarà la giornata dedicata alla quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta quest’anno da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo al suo fianco.

IL MARTEDI’ DI CANALE 5– Martedì sera ancora spazio alla Champions e quando non ci sarà il calcio, arriva un film in prima visione ( si spera).

IL MERCOLEDI’ DI CANALE 5– Barbara d’Urso riaccende il mercoledì sera della rete, l’appuntamento con Live-Non è la d’urso si ricolloca nello stesso fortunato giorno dell’anno scorso.

IL GIOVEDI’ DI CANALE 5– Al giovedì sera dovrebbe tornare Chi vuol essere milionario, previsto poi anche lo show di Pio e Amedeo e probabilmente, se Lo show dei record dovesse tornare, lo vedremmo in questo giorno della settimana.

IL VENERDI’ DI CANALE 5– Il venerdì sera torna la fiction e si spera che i titoli proposti per il 2020 siano più fortunati dell’ultimi andati in onda in prime time. Le fiction in calendario sono Fratelli Caputo, Masantonio e Made in Italy .

IL SABATO DI CANALE 5– Il sabato sera continua a regnare la regina di Canale 5. Torna Maria de Filippi dopo il grande successo di Tu si que vales. Per un periodo in solitaria con la nuova edizione di C’è posta per te e poi con Amici 19, il serale.

LA DOMENICA DI CANALE 5– Alla domenica sera dovrebbe andare in onda una fiction o un film.