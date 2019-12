Al Grande Fratello VIP 4 arrivano i veri vip: si parte con Rita Rusic

Alfonso Signorini ha promesso una edizione del Grande Fratello VIP in grande stile. Ha promesso al pubblico un cast eccezionale fatto di personaggi famosi realmente conosciuti in Italia e non solo. Non ci saranno più domande simili a “ma quello chi è”…In questa quarta edizione del GF VIP, che deve segnare la rinascita del reality, in calo di ascolti nella passata edizione, Mediaset a quanto pare sta molto investendo e punta davvero su un cast di volti che il pubblico potrebbe apprezzare. I veri VIP a quanto pare, saranno nel cast di questo GF 4 e oggi, dai canali social del reality di Canale 5 è arrivata anche la prima conferma ufficiale. La prima concorrente di questo GF VIP 4 è Rita Rusic. Essendo una VIP a tutti gli effetti, come detto in precedenza, l’ex moglie di Cecchi Gori, imprenditrice e produttrice cinematografica non ha bisogno di presentazioni. Ma forse i più giovani avranno solo sentito il suo nome senza darle una precisa collocazione.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NEWS E ANTICIPAZIONI: LA PRIMA CONCORRENTE UFFICIALE E’ RITA RUSIC

A tal proposito invitiamo anche tutti coloro commentano il GF e il cast del reality, a ricordare che il pubblico è fatto di giovani e meno giovani . Ed è chiaro quindi che in un cast può esserci la straordinaria Rita Rusic, con una storia da raccontare, con una esperienza di vita importante, ma potrebbe anche esserci un ex tronista di Uomini e Donne seguito magari da due milioni di followers e conosciuto da una fetta di pubblico che va dai 15 ai 30 anni, la stessa fetta che ignora magari chi sia Rita Rusic. La puzza sotto il naso nei confronti di alcuni personaggi famosi, che chiaramente non sono vip, dovrebbe essere messa da parte quando si parla di TELEVISIONE. Ricordiamoci sempre che è spettacolo. Ricordiamoci che è un gioco e prendiamoci anche meno sul serio.

E adesso aspettiamo anche gli altri nomi, siamo solo all’inizio. A tal proposito questo pomeriggio da Dagospia arriva anche un altro nome, quello di Barbara Alberti. Sarebbe davvero un grande colpaccio, vista la tempra della giornalista!

Vi ricordiamo che il Grande Fratello VIP 4 partirà con la prima puntata il 7 gennaio, si andrà in onda di martedì.