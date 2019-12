Natale in tv, su Rai 1 il 23 dicembre 2019 programmazione invariata: i programmi del day time

Il Natale si avvicina e anche la programmazione di Rai e Mediaset cambia. Ma per la Rai, a differenza di Mediaset non ci sono delle grandi novità, almeno per l’inizio della prossima settimana. Il palinsesto del 23 dicembre 2019 ad esempio, resta praticamente invariato nel day time e offre al pubblico la programmazione classica che siamo abituati a vedere di solito.L’unica variazione prevista dal palinsesto del 23 dicembre 2019 è la sospensione, nelle ferie natalizie, della soap Il Paradiso delle signore.

Vediamo quindi nel dettaglio tutti i programmi che ci aspettano su Rai 1 il 23 dicembre 2019, giorno di antivigilia natalizia.

RAI 1 IL 23 DICEMBRE 2019: UNO MATTINA REGOLARMENTE IN ONDA

Spazio alla cronaca e all’attualità con UnoMattina come sempre in diretta anche il 23 dicembre. Sicuramente più tematiche legate al Natale per la puntata così vicina alle feste.

RAI 1 IL 23 DICEMBRE 2019: STORIE ITALIANE IN ONDA

Per Eleonora Daniele quella del 23 dicembre dovrebbe essere una puntata in diretta anche se in passato, nei giorni di festa, abbiamo visto speciali di Storie Italiane con interviste e approfondimenti registrati in precedenza. Vedremo cosa succederà nella settimana di Natale.

RAI 1 23 DICEMBRE 2019: LA PROVA DEL CUOCO CON LE RICETTE DI NATALE

Anche la puntata de La prova del cuoco in onda il 23 dicembre 2019 potrebbe essere registrata come tra l’altro era successo lo scorso anno nei giorni di Natale. La prova del cuoco era andato regolarmente in onda da Roma mentre Elisa Isoardi era in montagna a casa, con la sua famiglia.

RAI 1 IL 23 DICEMBRE 2019: VIENI DA ME CON CATERINA BALIVO

Anche Vieni da me potrebbe andare in onda, formato registrato nel periodo di Natale, vedremo cosa succederà anche perchè Caterina Balivo di certo via social ci rivelerà tutti i suoi spostamenti.

RAI 1 IL 23 DICEMBRE 2019: IL PARADISO DELLE SIGNORE NON VA IN ONDA

L’unica novità nella programmazione di Rai 1 per le feste riguarda Il Paradiso delle signore. La soap infatti non andrà in onda da lunedì.

RAI 1 IL 23 DICEMBRE 2019: LA VITA IN DIRETTA SI ALLUNGA

Al posto del Paradiso delle signore andrà in onda La vita in diretta che quindi si allunga. Alberto Matano e Lorella Cuccarini arrivano in diretta a partire dalle 15,40 per poi andare in onda anche successivamente con la seconda parte.

IL 23 DICEMBRE SU RAI 1 CI ASPETTA ANCHE L’EREDITA’

In fascia preserale spazio alle puntate de L’eredità che torna su Rai 1.

I SOLITI IGNOTI IN ONDA IL 23 DICEMBRE 2019 CON AMADEUS

Spazio anche in access prime time a I Soliti ignoti che si prepara alla grande serata del 6 gennaio 2020 quando ci sarà la Lotteria Italia.