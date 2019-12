La Bella e la Bestia per il Natale di Rai 1 in prima visione

Si accende della magia di Natale Rai 1 per la prima serata con un film Disney in prima visione il 25 dicembre 2019. E se non lo avete visto al cinema, vi consigliamo davvero di non perdere questa sera La Bella e la Bestia nella versione tv movie con la bravissima Emma Watson nei panni di Bella. Il grande classico Disney rivive in questo film d’animazione davvero magico. Il film è uguale in tutto e per tutto al cartone, tra i classici della Disney più amati. Non si cambia di una virgola ma gli attori protagonisti di questa pellicola sono davvero straordinari.

Un cast davvero eccellente per La bella e la bestia scelto dalla Disney: Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Luke Evans, Emma Thompson, Stanley Tucci, lan McKellen, Ewan McGregor. Proprio per quest’ultimo non possiamo che fare una menzione speciale. McGregor infatti è davvero strepitoso nella sua interpretazione di Lumiere. Ma non solo, anche Luke Evans con il suo Gaston merita tantissimi complimenti, spicca davvero la sua interpretazione in questo Movie. Davvero un cast eccezionale per il film apprezzatissimo al cinema.

Ora però anche chi non è andato al cinema a vederlo, potrà godersi questo spettacolo.

LA BELLA E LA BESTIA IN ONDA OGGI 25 DICEMBRE 2019 IN PRIMA VISIONE SU RAI 1

La trama de La Bella e la Bestia di certo è conosciuta in tutto il mondo. Ma rinfreschiamoci la memoria…

A Villeneuve, sonnolento paesino della provincia francese, Belle, figlia di Maurice, un eccentrico artigiano locale, sogna una vita diversa. Un giorno, fuggendo da un branco di lupi, Maurice trova rifugio in un castello in rovina, non sapendo che quel luogo misterioso è in realtà la dimora di una temibile Bestia che rinchiude il malcapitato in una torre. Belle, preoccupata, si mette alla sua ricerca, ma scopre che l’unico modo per liberare il padre è prendere il suo posto: la ragazza, così, finisce ospite forzata di quel luogo maledetto, dove gli abitanti hanno le sembianze di oggetti d’arredo parlanti e il loro padrone è un mostro sgarbato e senza cuore. Ma Belle, con la forza del suo amore, potrà spezzare il misterioso incantesimo.

Appuntamento quindi a stasera con La Bella e la Bestia. Si va in onda come sempre alle 21,25.