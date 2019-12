Nicola Legrottaglie a Storie Italiane con la moglie Erika, i loro cinque anni di castità

Nicola Legrottaglie e sua moglie Erika si sono conosciuti tempo da in un gruppo religioso, poi non si sono più visti per mesi ma poi è scoppiato l’amore. A Storie Italiane la coppia racconta della loro castità. “Per me è un valore come tutti i valori e i principi della vita e poi c’è la scelta, una scelta che determina il nostro destino e quello che noi siamo. Quindi uno si assume responsabilità e benefici e quindi nel libero arbitrio io ho scelto anni fa di seguire principi cristiani, principi che stanno migliorando la mia vita”. Non si tratta per lui di privazione né di rinuncia ma un valore che aggiunge, queste le parole di Nicola che parla di prima del matrimonio con Erika, cinque anni di fidanzamento in cui hanno scelto la castità, poi si sono sposati. “Il nostro consiglio è di vivere in base a quelli che sono i principi che migliorano la vita delle persone”.

NICOLA LEGROTTAGLIE E SUA MOGLIE ERIKA A STORIE ITALIANE

5 anni di castità per Nicola ed Erika, per tutto il periodo del fidanzamento ed è il loro consiglio di vita ai giovani. Poi è nato Pietro che adesso ha 5 anni ed è il loro grande dono, un regalo prezioso. Storie Italiane oggi in assenza degli invitati gli ospiti in collegamento fanno tutto da soli, bravissimo Nicola Legrottaglie con il microfono e nel raccontare del suo paese e della sua vita.





Risate in studio con Nadia Rinaldi che ricorda che lei da molti più anni è in fase di castità ma nel suo caso non per scelta ma perché non ha un compagno. Sorride la simpaticissima attrice, non sa se vale come valore da aggiungere alla sua vita ma intanto è così. Si prosegue con Storie Italiane, in studio tutti presenti, nei collegamenti esterni sono pochissimi.





