La sorpresa di Simone Bonaccorsi per Chiara Esposito a Vieni da me ma a Fioretta Mari non piace (Foto)

Dopo Temptation Island Vip Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito non si sono più lasciati e oggi il modello a Vieni da me ha deciso di fare una sorpresa alla sua fidanzata (foto). Molti li ricorderanno tra i protagonisti del reality show di Canale 5 ma lei è anche una ex professoressa de L’Eredità, lui ex più bello d’Italia ma arriviamo alla proposta di oggi nel programma di Caterina Balivo. E’ stato Simone a contattare il programma per dichiarare alla sua fidanzata tutto il suo amore, per chiederle di convivere, quindi niente nozze e questo ha fatto subito arrabbiare Fioretta Mari. Anche l’attrice è stata tra gli ospiti di oggi di Vieni da me e Chiara è una sua allieva, non le sta bene che Simone voglia convivere e non sposarla. La realtà è che sono ancora molto giovani e questo sarebbe solo il primo passo ma scopriamo un po’ di più di questa bella coppia e soprattutto cosa ha risposto l’ex Professoressa al suo Simone.

LA PROPOSTA DI SIMONE BONACCORSI A CHIARA ESPOSITO

“Ci siamo incontrati da ragazzini, l’ho conosciuta che aveva 14 anni a una sfilata di moda. E da lì è stato colpo di fulmine, mi contattò su Facebook dopo qualche ora, non le risposi ma volevo vedere quanto ci tenesse a me, io avevo 17 anni” poi nel 2018 ha vinto come più bello d’Italia, Chiara ha lavorato a L’Eredità e le loro strade tra vari alti e bassi si sono sempre incrociate. Hanno capito di amarsi davvero e oggi a Vieni da me la dichiarazione di Bonaccorsi.





“Ti amo dal primo momento che ti ho vista, è quel modo di fare che mi ha sempre fatto perdere la testa. Ti amo talmente tanto che sono felice solo se lo sei tu. Siamo giovani è vero ma sei la cosa più bella che mi potesse capitare, stai trasformando i miei sogni in realtà e io di sogni da realizzare con te ne ho veramente tanti. Ti prometto che continuerò a dimostrarti tutto l’amore che ho sempre dimostrato. I sacrifici che sto facendo sono per te e se Dio vorrà un domani anche per i nostri figli”.

Le consegna una scatola, un regalo: “Una chiave che è segno di buona fortuna per noi perché tra i miei sogni c’è quello più importante, appena possibile di andare a convivere con te e questa chiave aprirà casa nostra”. Lacrime e un bel sì da parte di Chiara ma la Mari tuona: “E quando la sposa?”.