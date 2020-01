Imma Pirone a Vieni da me, l’attrice di Un posto al sole pulisce le scale quado non è sul set (Foto)

Tutti in silenzio a Vieni da me oggi per ascoltare Imma Pirone, l’attrice di Un posto al sole, mentre racconta che aiuta la sua famiglia, sua madre, nella pulizia delle scale dei palazzi (foto). Imma possiede l’umiltà di cui poche persone possono vantarsi, quasi irreale per i tempi di oggi. Somiglia moltissimo a Gloria Guida, lo fanno notare sui social mentre tutti apprezzano la sua semplicità. Quando non è sul set continua a fare quello che fa da quando suo padre non c’è più. I suoi genitori hanno messo in piedi una ditta di pulizie, ancora oggi è a conduzione familiare, ci lavorano anche le sue sorelle ma Imma fa il possibile per togliere dalle mani della sua mamma straccio e scopa. Non le importa che la riconoscano tra un piano e l’altro dei palazzi che pulisce, anzi sorride e fa i selfie con chi glieli chiede. E’ fiera di ciò che fa, era legatissima a suo padre, non si imbarazza di un lavoro che altre non farebbero mai, ma è il lavoro che ha creato il suo papà.

L’ATTRICE DI UN POSTO AL SOLE MOSTRA L’UMILTA’ CHE POCHI CONOSCONO

A lei e ai suoi fratelli non è mai mancato niente, non potevano certo fare grandi viaggi o andare tutti al cinema insieme ma i beni principali li avevano tutti. Hanno fatto tanti sacrifici i suoi genitori, hanno fatto in modo che frequentasse tutte le lezioni di danza classica, ma al momento del diploma si è tirata indietro, non avevano i soldi per l’ultimo anno, ha detto al papà che si era stancata ma non era vero. Ha poi iniziato a lavorare nella ditta di famiglia, a pulire, ha guadagnato i soldi per diplomarsi.





Quando pulisce le scale inizia a lavorare alle 6 del mattino, un lavoro duro, torna a casa distrutta ma fiera. Poi ci sono le giornate sul set, nel ruolo di cameriera di Alberto Palladini. Maurizio Aiello le invia un videomessaggio non può che ammirarla: “Hai dimostrato di essere autentica, schietta, sincera non rinnegando le tue origini hai dato una bella dimostrazione di umiltà”.

Ha partecipato anche a Miss Italia, il suo papà la accompagnava sempre ma morì un mese prima delle finali. Alla fine partecipò, nessuna vittoria ma quella notte sognò suo padre che la incoronava.





