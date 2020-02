Futuro in Rai per Antonella Clerici ma per il momento i titoli dei suoi programmi sono TOP SECRET

Una giornata di quelle che probabilmente Antonella Clerici non dimenticherà e non solo perchè oggi 7 febbraio 2020, la rivedremo sul palco dell’Ariston. La conduttrice questa mattina, nel corso della conferenza stampa dedicata a Sanremo, ha ricevuto un grande attestato di stima da parte del direttore di Rai 1, Stefano Coletta che ha dichiarato “una bestemmia” il fatto che Antonella non abbia avuto nell’ultimo periodo il giusto merito per quella che è stata la sua carriera. Non si sa ancora quello che farà la Clerici ma una cosa è certa: lei sarà una delle figure femminili chiave per i prossimi mesi, e per la Rai 1 che Stefano Coletta immagina. E’ ancora presto per capire che cosa si farà. La Clerici vuole tornare a essere allegra e scherzosa, riprendere quella che è stata per lungo tempo la sua cifra e oggi ha spiegato che cercherà di farlo. Come ? Affidandosi totalmente al direttore di Rete.

ANTONELLA CLERICI PREPARA IL SUO RITORNO IN GRANDE STILE

“Mi piacerebbe affidarmi a Coletta, mi sento presa per mano. Ultimamente è mancato un po’ il mio spirito giocoso, con lui mi sento protetta” ha risposto Antonella alle domande di chi le ha chiesto se ha già in mente qualcosa che le piacerebbe fare. Non ha potuto trattenere le lacrime, sentendo parlare il direttore di rete e questo è il suo ringraziamento. Grande affetto anche da parte di tutti i giornalisti presenti all’Ariston e al Palafiori che hanno applaudito le parole di Coletta.

Qualcuno chiede se ci sarà davvero la possibilità di rivedere Ti lascio una canzone tra qualche mese. La Clerici al momento non può rispondere: tra lei e il direttore di rete c’è stato un incontro breve, con uno scambio di vedute ma per i progetti più impegnativi, si tornerà a parlare seriamente tra qualche giorno. Una cosa però sembra essere certa: ci saranno tante novità. Qualcosa che il pubblico da lei non si aspetta, nuove idee e sperimentazioni.

Per la conduttrice ha ha vissuto professionalmente, forse uno degli anni più difficili della sua vita, torna quindi a splendere il sole. E noi le auguriamo di fare il meglio perchè di certo, se lo merita.

