Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai? Una bestemmia per il direttore Coletta e lei si commuove

Un attestato di stima di quelli che fanno sicuramente piacere a un grande professionista o come in questo caso, a una grande professionista. Stefano Coletta risponde questa mattina, durante la conferenza stampa a una delle domande dei giornalisti. E finalmente c’è chi chiede come sia possibile che la Clerici non sia oggi presente nei palinsesti di Rai 1. Senza troppo giri di parole, il direttore di Rai 1 ha risposto raccontando quello che per lui sarà il destino di Antonella Clerici. E le sue parole sono tutto un programma: “Credo che sia una bestemmia il fatto che Antonella Clerici sia fuori dai palinsesti di Rai 1” ha detto Coletta. Parole molto significative per una grande professionista che negli ultimi anni, complici anche le scelte “a volte discutibili” dei direttori di rete ha pagato con una esclusione del tutto immotivata.

Applausi a Sanremo da parte di tutti i giornalisti presenti in conferenza stampa.

LE PAROLE DI STEFANO COLETTA A SANREMO 2020: ATTESTATO DI STIMA PER ANTONELLA CLERICI

“La ritengo una donna non solo legata a un registro ludico come l’abbiamo vista nella sua evoluzione ma è una donna autorevole io credo che Rai 1 debba tornare nei volti, nelle conduzioni, nei riferimenti delle persone che guardano l’ammiraglia. E’ una donna coraggiosa, autentica, che non ha mai creato filtri con i telespettatori. Per me Antonella sarà un asset dell’ammiraglia, anche se ci siamo parlati molto velocemente…” ha detto Coletta, interrotto poi dalla Clerici che si è commossa moltissimo per questo attestato di stima.

“Sono lacrime di gioia per me è stato un anno complicato, l’essere qui e sentire le tue parole, ne avevo bisogno devo dire la verità” ha spiegato la conduttrice in lacrime.

Al momento non ci sono ancora dei piani precisi ma è quasi sicuro che la Clerici, nella sua Rai 1 avrà un ruolo fondamentale. Scopriremo molto presto che cosa faranno insieme e si tratterà di qualcosa di speciale, di diverso dal solito.

Quando poi una giornalista chiede ad Antonella se vuole commentare quello che è successo in questi mesi lei risponde con un secco NO.