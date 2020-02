Elettra Lamborghini diserta Domenica IN perchè c’è Selvaggia Lucarelli: “Non si scappa dal contraddittorio”

Ci destiamo in una domenica post Sanremo particolarmente moscetta senza nessuna polemica. A Domenica IN arrivano gli artisti che si sono esibiti in questa edizione di Sanremo ma Elettra Lamborghini, sceglie di disertare e Selvaggia Lucarelli ci spiega il perchè. Pare che la decisione di Elettra, di non cantare nella puntata di Domenica IN del 9 febbraio 2020, sia legato proprio alla sua presenza. Ed è proprio Selvaggia che prende la parola e spiega quello che sta succedendo. Elettra era arrivata all’Ariston, aveva un vestito dorato era pronta per l’esibizione nel dietro le quinte ma pare che, dopo aver visto Selvaggia, abbia deciso di andare via. Mara non ne sapeva nulla per cui fa spiegare quello che è accaduto direttamente alla giornalista.

ELETTRA LAMBORGHINI NON SI PRESENTA A DOMENICA IN PER COLPA DI SELVAGGIA LUCARELLI

“Non lo so, io non ho mai avuto il piacere di incontrare Elettra Lamborghini, forse ho fatto qualche battuta sui social per come era vestita non lo so. Per fare le bizze in questo modo serve un grande talento che lei non ha, non sa cantare, il pezzo era oggettivamente brutto. Io proverei a essere simpatica...” ha spiegato Selvaggia Lucarelli. La giornalista è incredula non si capacita di quello che è successo perchè non ha mai avuto nè modo nè piacere di incontrare Elettra. “Non si scappa dal contraddittorio” ha ricordato la Lucarelli.

Tocca quindi a Mara poi dire la sua. Come era successo anche lo scorso anno, quando molti artisti avevano deciso di non presentarsi, la conduttrice di Domenica IN sottolinea che la più grande mancanza di rispetto è per il pubblico presente all’Ariston.

“Mi dispiace moltissimo a prescindere dalle canzoni, io credo che si debba rispettare il pubblico. Poteva chiamarmi, farmi chiamare dirmi che c’era un problema e io potevo fare qualcosa, si chiarisce, si parla...” ha detto Mara Venier .