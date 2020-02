Mattino 5, Red Ronnie commenta Sanremo 2020 e dà i voti: “Achille Lauro è abbigliamento”

Questo Festival di Sanremo 2020 ha fatto davvero tanto parlare e ha ottenuto risultati strepitosi. Dopo la vittoria di Diodato con il brano Fai Rumore, Red Ronnie ha commentato da Federica Panicucci a Mattino 5 questa settantesima edizione del Festival della canzone italiana dando le sue pagelle. La conduttrice del programma tv di Canale 5 ha chiesto a Red Ronnie il parere su Achille Lauro, probabilmente il cantante più discusso di questo Sanremo 2020. “Achille Lauro è soprattutto abbigliamento” ha affermato Red Ronnie ai microfoni di Federica Panicucci. Ronnie è partito dalla prima serata del Festival per commentare le performance di Achille Lauro e i suoi commenti non passeranno indifferenti.

Mattino 5, Red Ronnie contro Achille Lauro dopo il Festival di Sanremo 2020

“Lui dice che ha fatto la spogliazione da povero come San Francesco. San Francesco è povertà. Lui si è spogliato e aveva una tutina da 6.000 euro griffata” ha così commentato il primo look di Achille Lauro a Sanremo 2020. “Se tu copi devi essere informato di quello che copi. Se tu mi dici che fai San Francesco non puoi avere una tutina da 6.000 euro perché parli di povertà” ha continuato Red Ronnie sul cantante di Me ne frego. “Achille Lauro è look” ha affermato di nuovo l’artista che poi ha paragonato Lauro a Elio e le storie tese che, come Achille, cambiavano ogni volta look all’Ariston. “Ma Elio e le storie tese sono dei grandi musicisti e suonano da Dio. Il pezzo di quest’anno di Achille Lauro è uguale a tanti altri pezzi” ha proseguito ancora Red Ronnie in collegamento a Mattino 5.

Achille Lauro continua a dividere dopo Sanremo: Red Ronnie commenta a Mattino 5

I giornalisti Laffranchi e Giordano hanno poi commentato le affermazioni di Red Ronnie sull’artista. “Achille Lauro ha preso vestiti di una sfilata dell’anno scorso il cui valore è scritto dappertutto. Ma se voi giornalisti a Sanremo state solo in sala stampa a fare il trenino…“ ha poi detto Red Ronnie a Mattino 5 con una frecciatina ai giornalisti. “Informati prima di parlare” si è difeso invece Laffranchi affermando che il trenino non si è assolutamente tenuto in sala stampa. E da un commento su Achille Lauro si è arrivati ad una vera frecciatina.

Insomma, il Festival di Sanremo 2020 è terminato da qualche giorno ma Achille Lauro continua a far parlare. E voi condividete le parole di Red Ronnie?