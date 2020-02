Auguri in anticipo a Caterina Balivo ma lei resta male (Foto)

Caterina Balivo (foto) ha iniziato da qualche giorno il conto alla rovescia per il suo 40esimo compleanno ma guai a farle gli auguri in anticipo, invece è successo proprio oggi nel suo programma, Vieni da me. Da buona napoletana è scaramantica ma in realtà in tutta Italia si evita di fare gli auguri prima del giorno del compleanno, perché c’è la credenza che porti male. “Dopo Sanremo iniziamo i festeggiamenti per il compleanno di Caterina Balivo!” ha esclamato Stefano Dominelli dopo la sua classifica tra paradiso, inferno e purgatorio per i protagonisti del festival di Sanremo. La Balivo non credeva alle sue orecchie, a parte l’imbarazzo di parlare del suo compleanno poi è apparsa la copertina della rivista Oggi. Una cover che il settimanale ha dedicato alla conduttrice ma a Vieni da me fonte di imbarazzo.

CATERINA BALIVO SORPRESA A VIENI DA ME PER IL SUO COMPLEANNO

Compirà 40 anni il 21 febbraio ma è evidente che ci siano grandi preparativi in corso, di certo lei se lo aspetta ma anticipare i tempi in questo caso non è il massimo. Porterà davvero male questa giornata alla splendida campana? Certo che no e infatti dopo qualche espressione terrorizzata lei si riprende, anche perché compresa dagli altri presenti in studio. A questo punto iniziamo tutti fare il conto alla rovescia per il compleanno di Caterina Balivo ma senza farle gli auguri prima del 21 febbraio.









Ritornando alla copertina della rivista Oggi la Balivo ha confermato il suo desiderio di avere un terzo figlio e quindi anche che suo marito Guido Maria Brera non è d’accordo con lei. Scopriremo la prossima settimana i regali che riceverà e come festeggerà i suoi primi 40 anni. Immaginiamo un party bellissimo e del tempo da trascorrere con la sua famiglia ma anche una bella festa a Vieni da me.