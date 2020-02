LIVE Non è La D’Urso: Morgan attacca ancora Bugo ma apre ad una pace poco credibile

Continua l’epopea televisiva di Morgan dopo l’incredibile fuori programma architettato alle spalle di Bugo nella semifinale del Festival di Sanremo 2020. Dopo la prima ospitata a LIVE Non è la D’Urso di sette giorni fa ed una intervista settimana di telefonate e collegamento con i talk show Rai Vieni Da Me e La Vita in Diretta, il cantante è apparso per la seconda volta negli studi di Barbara D’Urso per un lungo spazio dove ha nuovamente sparato a zero su Morgan e il suo manager.

A fine del suo spazio è arrivata in studio persino la mamma di Morgan cui ha discusso dell’accaduto mentre la padrona di casa dello show ha ricordato a più riprese che i due non si incontravano da alcuni anni; cosa che sappiamo falsa visto che proprio sotto le telecamere di Vieni da Me, giovedì scorso, i due si sono incontrati in un bar nei pressi dell’Arco della Pace in Parco Sempione a Milano. La D’Urso ha omaggiato ai due anche di alcune meringate e del Moscato, richieste che Morgan aveva fatto telefonicamente proprio nello show di Caterina Balivo.

LIVE Non è La D’Urso: Morgan attacca Bugo, di nuovo

Furterelli a parte, Morgan ha aperto lo show suonando il piano e cantando il tanto discusso omaggio a Sergio Endrico che è al centro della faida fra lui e Bugo. Castoldi ha voluto dimostrare che i suoi spartiti erano utilizzabili al contrario di quanto detto dal manager di Bugo e dai direttori d’orchestra che hanno seguito la coppia al Teatro Ariston. Morgan ha eseguito negli studi di LIVE Non è la D’Urso il suddetto brano assistito da una piccola band di una decina di strumenti musicali. Peccato che in tempi brevi sia arrivata la replica di uno dei suddetti direttori d’orchestra: gli spartiti suonati nello show di Canale Cinque non erano gli stessi presentati a Sanremo 2020.

Tanta buona musica stasera a Live #noneladurso 🎵 🎶 pic.twitter.com/OBWZm5hUGV — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 16, 2020

Poi si è passato al talk, quello delle cinque sfere, che per l’occasione sono state tutte e cinque verdi. In questo secondo spazio, Morgan ha potuto ampiamente spiegare la sua versione dei fatti accompagnata persino da una ricostruzione stile fiction fatta da alcuni attori ingaggiati da LIVE Non è la D’Urso.

A Live la ricostruzione della lite tra Bugo e Morgan: chi ha ragione?



#noneladurso pic.twitter.com/2VDxLvMbEz — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 16, 2020

Al netto delle sue dichiarazioni, nulla di relativamente nuovo all’orizzonte. Ha smentito – pur senza prove – le dichiarazioni del manager di Bugo che ha raccontato di avergli pagato una camera d’hotel lussuosa a Morgan per tenerlo lontano da Bugo e il suo staff. “Ma se mi tenevano a pane ed acqua…” ha lamentato.

In seguito Morgan ha attaccato Bugo accusandolo un po’ di aver approfittato della situazione: “Sei primo in classifica. Sono contento per te! È bello vederti felice. Hai avuto quello che volevi, no?” ha detto con un filo di ironia. Red Ronnie in studio ha poi smentito le parole di Morgan; il brano di Bugo è al 28esimo posto.

In conclusione, però, ha aperto ad una improbabile pace ad un patto: “Se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te e poi suoniamo ancora insieme”.