Il matrimonio di Samanta Togni e Mario Russo, a Vieni da me tutti i dettagli (Foto)

C’è tanta follia nel matrimonio che domani unirà Samata Togni e Mario Russo ma è di quelle follie meravigliose che arrivano una sola volta nella vita (foto). A Vieni di me la coppia oggi ha anticipato un po’ del matrimonio che verrà celebrato il 15 febbraio 2020 a Narni, in Umbria. Mario è napoletano ma da tanti anni vive all’estero, prima in Inghilterra, poi in Spagna e adesso a Dubai, è un chirurgo plastico e ha conosciuto Samanta Togni sul treno, per caso, era seduta davanti a lui e hanno iniziato a parlare ma non sapeva chi fosse, per lui era solo una donna bellissima, meravigliosa. Domani alle loro nozze ci saranno 140 invitati, felice la splendida ballerina sottolinea che ci saranno tutti, segno che le persone a loro care sono entusiaste di vederli insieme. Ci saranno i figli di Mario che hanno 12, 14 e 16 anni. Ci sarà il figlio di Samanta che ha 18 anni.

IL TESTIMONE DI NOZZE DI SAMANTA TOGNI

Ha scelto due cari amici come testimoni per il suo secondo matrimonio e uno lo conosciamo, è Samuel Peron. I due ballerini sono molto legati, tanto che Mario ha salvato sul suo cellulare il numero di Peron come amante ufficiale. E’ geloso ma non di lui e poi confessa che lei è così professionale e seria da non dargli motivo. La bomboniera l’ha fatta in casa Samanta, un vasetto di marmellata di arance.









Per lei il chirurgo plastico ha fatto più pazzie, ogni settimana va avanti e dietro tra Dubai e l’Italia ma a volte anche solo per incontrarla per poche ore. Niente viaggio di nozze forse per la coppia o ancora non hanno voluto svelarlo ma hanno promesso che dopo le nozze torneranno ospiti di Caterina Balivo per raccontare tutto. Dopo aver visto l’anello disegnato da Mario per Samanta non vediamo l’ora domani di vederla in abito da sposa.