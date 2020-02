Samanta Togni mostra la bomboniera del matrimonio, a Vieni da me tutta la gioia per il sì (Foto)

Sarà un matrimonio davvero romantico domani tra Samanta Togni e Mario Russo che oggi a Vieni da me hanno mostrato la loro bomboniera (foto). Una bomboniera di nozze fatta in casa con il massimo della semplicità, poco importa se lei sia la ballerina professionsta di Ballando con le Stelle che tutti conosciamo e lui un famoso chirurgo plastico. Samanta Togni ha preparato con la sua mamma la bomboniera che regalerà ai suoi invitati. Si sposano domani a Narni, in Umbria, sono i luoghi della splendida ballerina, sono adesso anche quelli di Mario Russo, il suo fidanzato. Stanno insieme da poco tempo, si sono conosciuti lo scorso luglio e ad agosto lui le aveva già chiesto di diventare sua moglie. Il 15 febbraio 2020 è il giorno del loro matrimonio ma oggi hanno accettato l’invito di Caterina Balivo e hanno partecipato a Vieni da me e mostrato l’anello che Mario le ha regalato.

LA BOMBONIERA DI SAMATA TOGNI E MARIO RUSSO E’ UN VASETTO DI MARMELLATA FATTA IN CASA

Magari non sarà questo vasetto delizioso l’unico regalo per gli invitati alle loro nozze o forse sì ma è bellissimo anche che Samanta abbia mostrato sui social la preparazione della marmellata d’arancia. In cucina con la sua mamma, tuta e mollettone verde in testa, Samanta che taglia le bucce d’arancia a pezzettini piccoli, i classici bastoncini, la sua mamma che mette in cottura la polpa delle arance.









Poi c’è il vasetto confezionato, un’idea davvero carina da parte della sposa, una bomboniera che anche Mario apprezza molto, lui che è stato accolto a braccia aperte dalla famiglia Togni, in particolare dalla mamma. Il compagno di Samanta ha perso i genitori da giovanissimo e nella famiglia della sua quasi moglie ha trovato l’affetto che forse gli mancava. Confida che telefona spesso sua suocera e ammette che se dovesse finire un giorno con Samanta non finirà mai il legame con i suoi genitori.