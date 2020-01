Samanta Togni lascia Ballando con le Stelle, i commenti a Vieni da me con Enrico Lo Verso (Foto)

Ospite oggi a Vieni da me Enrico Lo Verso e per Caterina Balivo è stata l’occasione per commentare l’addio di Samanta Togni a Ballando con le stelle (foto). La splendida ballerina dopo tanti anni nel programma di successo condotto da Milly Carlucci lascia Ballando, non sarà più una coach. Una grande perdita per il reality e la Balivo si chiede il perché di questa decisione. Forse l’attore conosce le motivazioni di Samanta ma non dice molto, l’ha sentita al telefono il giorno prima ma resta in silenzio. La conduttrice ipotizza una dolce attesa considerando che ha annunciato già la data del suo matrimonio con il compagno Mario Russo. Si sposeranno il 15 febbraio ma non c’è nessun indizio sulla sua seconda gravidanza.

LA CONFERMA DI SAMANTA TOGNI: LASCIA BALLANDO CON LE STELLE

“Da quest’anno non sarò a Ballando con le stelle, è ufficiale, ho già parlato con Milly” commenta in un’intervista sulla sua pagina social aggiungendo che è una scelta fatta anche a malincuore proprio perché per lei Ballando è stato un periodo ovviamente molto importante nella sua vita. Ha bisogno però di un cambiamento e confida: “Ho preso questa decisone coraggiosa ma credo che i cambiamenti vadano agevolati, il primo passo va fatto da noi, non possiamo aspettare che i cambiamenti ci cadano dal cielo così, credo che la vita è fatta anche di capitoli ma ho deciso di chiudere per andare avanti Ho deciso di chiudere per andare avanti”. La Togni forse vuole dedicarsi soprattutto al teatro e magari sa che con le nozze in arrivo non potrà dedicare lo stesso tempo al lavoro, al ballo, alla tv.

Bello anche il messaggio che la ballerina ha inviato a Vieni da me a Enrico Lo Verso, il ricordo del suo ultimo allievo a Ballando. Oggi sono amici e per lei Enrico resta una persona stupenda, dal cuore gigante, un uomo meraviglioso.