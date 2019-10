Samanta Togni annuncia la data del matrimonio contro gli odiatori che non hanno il coraggio di essere felici (Foto)

E’ al settimo cielo Samanta Togni, innamorata come non lo era mai stata prima sta preparando il suo secondo matrimonio, pronta a sposare Mario Russo (foto). Ospite oggi a Storie Italiane più per un messaggio contro gli odiatori del web che per raccontare delle sue nozze, la splendida ballerina alle cattiverie che le hanno scritto gli haters risponde nel modo migliore. Racconta che non sono tantissimi i messaggi negativi che riceve ma c’è sempre qualcuno pronto a dirle che dovrebbero vergognarsi. Le ricordano che è una mamma e che dovrebbe comportarsi meglio per suo figlio. Le scrivono che cambia di continuo fidanzati. La notizia del matrimonio ha accesso l’invidia in queste persone che come sempre si nascondono dietro una tastiera, che non ci mettono né faccia né vero nome. Per Samanta Togni tutto questo non è un problema ma è consapevole che per altri potrebbe esserlo e anche molto grave. La ballerina risponde all’invidia degli odiatori, invidia perché per lei non si tratta che di questo: “Ho avuto alcune relazioni nella mia vita” spiega anche se non dovrebbe ma ricorda che lei è indipendente, ha un bellissimo lavoro, una bellissima vita e non si accontenta di amori e situazioni in cui non sta bene.

SAMANTA TOGNI CONTRO GLI ODIATORI, PERSONE INFELICI E SENZA CORAGGIO

Samanta desidera solo essere felice e fa di tutto per esserlo, confida di avere coraggio ed è una cosa che manca a chi sul web non fa altro che insultare. “Ci vuole coraggio per fare questo percorso e chi non ha trovato questo coraggio non accetta chi invece è felice, mi dispiace per loro”.





Un videomessaggio del suo papà la emoziona tanto, è orgoglioso di sua figlia, le augura il meglio anche se anche lui sembra sorpreso da questo matrimonio che arriva all’improvviso. Samanta racconta che la sua famiglia è bellissima, sono molto uniti anche se è una famiglia che è inciampata e ha sbagliato ma poi si è ripresa, un po’ come tanti. L’incontro con Mario Russo, è successo tutto durante un viaggio in treno, lui seduto davanti a lei ed è nato l’amore. La Togni annuncia la data del suo matrimonio, il 15 febbraio prossimo.