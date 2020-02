Jasmine Carrisi a Vieni da me emozionatissima racconta dell’abito rosso e dedica una canzone a nonna Jolanda (Foto)

Bellissima sul red carpet con papà Al Bano, oggi Jasmine Carrisi ospite a Vieni da me ha raccontato di quell’abito rosso indossato per la mostra del cinema di Venezia (foto). Non sapeva che avrebbe dovuto sfilare sul tappeto rosso al braccio del suo papà, è stata una vera sorpresa perché Al Bano non ha bisogno di prepararsi e non ha pensato di avvisarla in tempo. L’abito rosso ce l’aveva in valigia, glielo aveva prestato sua sorella Brigitta, si è truccata da sola e confida “ho cercato di salvare il salvabile”. Ottimo risultato considerando che era perfetta ma si è ovviamente arrabbiata con il suo papà. Al Bano però anche in quel caso le ha dato una lezione di vita, ha alleggerito tutto, niente ansie, niente grandi preparativi, sua figlia è così bella che non aveva bisogno di molto sul red carpet di Venezia. Difficile capirlo a 18 anni ma quando Jasmine Carrisi racconta del suo papà si scopre che è uno che non bada molto alle parole degli altri, a ciò che pensano gli altri e lei sta imparando a fare lo stesso.

IL RICORDO DI NONNA JOLANDA IN UNA CANZONE

E’ attraverso le canzoni che la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso oggi ha raccontato un po’ di se stessa e della sua famiglia. Nella sua bella famiglia il ricordo di Nonna Jolanda, volata via da poco tempo. “E yo mamma” è il brano che le parla della sua nonna, pensa a lei ogni volta che lo ascolta. Nonna Jolanda le ha insegnato tanto e se per suo padre basta sorridere, a lei bastava essere vera, sempre se stessa. “Non si preoccupava del giudizio delle persone” e questo è un grande esempio di come tutti dovremmo vivere. La nonna ha provato anche a insegnarle a cucinare, forse non è andata benissimo. (Jasmine rivela chi è il preferito tra i suoi fratelli)

Le manca tanto ma ha la fortuna di averla sempre vista molto attiva, ha guidato e cucinato sempre, la ricorderà ogni giorno così. “Mi è sempre stata vicino ed è sempre stata come una colonna per me, mi ha sempre aiutato”.