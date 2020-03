Debora Villa a Vieni da me il dolore per la perdita del figlio ma ricorda anche l’aborto da ragazzina (Foto)

A Vieni da me ospite oggi la simpaticissima Debora Villa, ma come spesso capita chi ci fa tanto ridere custodisce dolori forti. “Perdere il mio primo figlio è stato un colpo durissimo” racconta l’ospite di Caterina Balivo che a sua volta la comprende. Era sposata, felici lei e suo marito di diventare genitori, al settimo cielo e poi prima che finissero i tre mesi di gravidanza è successo il peggio. Un colpo durissimo per Debora Villa e anche per il marito, entrambi destabilizzati dalla perdita ma lei si è ritrovata a dovere consolare anche lui e a riprendersi da sola. La figlia è poi arrivata dopo un anno e mezzo ma in quegli anni l’attrice non poteva non pensare a ciò che aveva vissuto quando era appena maggiorenne.

A VIENI DA ME DEBORA VILLA PARLA DEI SUOI DUE ABORTI

Due momenti della vita molto diversi, la confidenza di Debora Villa è forte: “Ero innamoratissima di questo ragazzo che mi trattava molto male, era uno stupidotto, avevo 18 anni, mi umiliava tantissimo e sentivo che questa cosa era colpa mia, poi quando lui è andato militare ho preso le distanze e questo mi ha fatto diventare più lucida perché questo tipo di rapporti creano dipendenza e continui invece a fare peggio”. L’ha lasciato e lui non l’ha digerito: “Ha tirato fuori il bambino che c’era in lui ma lui ha voluto farlo l’ultima volta, non volevo, stavo male, stavamo entrambi male, quella volta rimango incinta… Dimagrivo a vista d’occhio, non volevo, rifiutavo, stavo male. Non voglio che la gente giudichi le persone che prendono questa strada. Il primo istinto è di protezione e tu devi andare contro questa cosa perché sai che tutto il contesto è sbagliato, non è il momento. E’ stata una cosa bruttissima, allucinante, dolorosa, ci sono state complicazioni, un piccolo calvario. Nessuno deve dire a nessuno cosa deve fare e nessuno deve colpevolizzare per le scelte fatte nella vita”.

CATERINA BALIVO RACCONTA QUANDO HA PERSO IL BAMBINO

Avrebbe potuto non raccontare niente del primo aborto, quello che ha cercato, limitarsi al dolore che la vita gli ha poi riservato facendole perdere il primo figlio, ma Debora Villa difende le donne, giovanissime o meno, dalle critiche di chi fa loro ancora più male senza sapere che la sofferenza è atroce.

Debora Villa a Vieni da me il dolore per la perdita del figlio ma ricorda anche l’aborto da ragazzina (Foto) ultima modifica: da