Caterina Balivo ricorda quando ha perso il bambino (Foto)

Non è la prima volta che Caterina Balivo parla dell’aborto, del bambino che ha perso quando già era mamma di Guido Alberto ma ovviamente non è una cosa che ricorda spesso, anzi fa ancora fatica (foto). E’ alla rivista Oggi che durante un’intervista ha risposto a una domanda precisa e le lacrime le hanno riempito gli occhi. Ha fatto fatica a rispondere ma l’ha fatto. Le cose brutte possono capitare ma nessuno le mette in preventivo, a lei è accaduto. Caterina Balivo aveva già dato alla luce il suo bellissimo Guido Alberto, poi l’arrivo di un altro figlio, la gravidanza, era felicissima e invece non è andata come aveva sognato, non è andata bene, ha perso il bambino al terzo mese di gravidanza. Stava malissimo ma aveva la responsabilità di andare in onda, l’ha fatto, si è imposta di andare avanti ma poi ha pagato anche questo, come confidò in un’intervista a Vanity Fair.

CATERINA BALIVO: “RESTO IN DEBITO CON LA VITA”

“Nella vita pensi di poter avere tutto, non metti in preventivo le cose brutte che possono capitare. Ma la mia commozione è più un senso di gratitudine per quello che poi ho avuto, un’altra figlia meravigliosa. Resto in debito con la vita”. Aveva paura di avere un altro figlio ma poi è arrivata Cora e oggi è la mamma più felice, vorrebbe anche un altro figlio, la frena solo suo marito che invece per il momento non è d’accordo.

Ha appena compiuto 40 anni la Balivo ma non riesce a fare un bilancio della sua vita perché si confessa irrequieta, ha tutto ma vorrebbe fare altro, anche se è davvero entusiasta è grata di tutto ciò che ha e che è riuscita a costruire negli anni, anche del suo programma vieni da me cucito su di lei alla perfezione.