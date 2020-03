Loredana Errore torna dopo l’incidente e la paralisi, a Vieni da me è lei il vero miracolo (Foto)

Meravigliosa Loredana Errore a Vieni da me, niente lacrime ma una forza incredibile nel raccontare l’incidente del 2013, la paralisi che aveva bloccato tutto il suo corpo e il ritorno oggi (foto). L’anima da sempre fragile sembra più forte che mai, la voce graffiante è la stessa, a dieci anni dal grande successo di Amici Loredana Errore torna ad aprile con un singolo, a giugno con un nuovo album e tanti concerti. Seconda dietro Emma Marrone nel talent show di Maria De Filippi ma oggi a Vieni da me seconda a nessuno perché ha solo positività da esprimere e cantare. Era il 4 settembre del 2013 e la ragazza dagli occhi cielo era in auto, tornava di notte da un suo concerto ad Agrigento. Pioveva e non riuscì a evitare un’auto, la sua capovolta e lei che non sentiva più il suo corpo. Confessa che in quel momento ha pensato se lasciarsi andare per sempre o reagire, ha chiesto perdono a Dio perché quell’incidente e in un attimo ha sentito dei colpi sul suo corpo, qualcosa che la manteneva vigile e le diceva che ce l’avrebbe fatta. In ospedale solo il 5% del suo corpo poteva muoversi, solo il collo, il resto era tutto paralizzato, i medici non davano nessuna speranza.

PER LOREDANA ERRORE E’ STATO UN MIRACOLO

Non ha dubbi che si sia trattato di un miracolo e lo dice con umiltà e con semplicità. Il 27 ottobre, il giorno del suo compleanno, ha provato ad alzarsi e ce l’ha fatta. Nessuna spiegazione da parte dei medici. Non ha mai pianto anche se tante volte si è scoraggiata ma dopo 6 mesi di riabilitazione è tornata a fare tutto e poi con altri cicli di fisioterapia a migliorare sempre di più. Oggi è tutto come prima dell’incidente anche se deve sempre continuare ad allenarsi.

Soprattutto, la Errore, sottolinea che non deve lasciarsi andare a pensieri dolorosi e negativi, è stata dura ma ce l’ha fatta e oggi torna a cantare con una luce diversa, ha molto da dire, da trasmettere. Sogna di partecipare a Sanremo, si emoziona solo quando vede le immagini del festival a cui partecipò accanto ad Anna Tatangelo con “Bastardo”. Bentornata Loredana!