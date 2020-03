Alessia Mancini ha perso un figlio, a Verissimo lo confida per la prima volta (Foto)

Non ne ha mai parlato Alessia Mancini ma a Verissimo confida che ha perso un figlio, un aborto spontaneo quando lei e Flavio Montrucchio erano già genitori di Mya (foto). Sarebbe stato il loro secondo figlio ma ancora oggi Alessia non ne parla molto. Poche parole mentre parla dei suoi bambini ed è poi Silvia Toffanin a tornare sull’argomento. “A volte può capitare che ci siano delle interruzioni spontanee, non volontarie. Ma io e Flavio non ci siamo persi d’animo, poi subito dopo è arrivato Orlando e poi due figli riempiono il vuoto”. Alessia Mancini ammette che è la prima volta che ne parla ma non dice altro, nemmeno Flavio aggiunge altre parole. Non si capisce se davvero sia stato per loro così semplice superare tutto o se come sempre sono molto riservati sulla loro vita privata e non vogliono aggiungere altro. Continuano a sorridere e a prendersi un po’ in giro.

ALESSIA MANCINI E FLAVIO MONTRUCCHIO A VERISSIMO, INSIEME DA 18 ANNI

Le immagini di quando erano giovanissimi commuovono Alessia che confessa di essere la più tenera tra i due nonostante la sua corazza e il pensiero contrario degli altri. La loro storia è davvero una favola d’amore. Stanno insieme da 18 anni, sono sposati da 16 anni. Hanno atteso un po’ prima di avere dei figli ma Montrucchio racconta che appena si è innamorato di Alessia l’avrebbe sposata subito.

A lei ha regalato tante cose, le avrebbe regalato tutto il possibile e anche ciò che non poteva. Ha capito subito che sarebbe stata la donna della sua vita e insieme sono stati capaci di costruire una famiglia bellissima al riparo dai pettegolezzi spesso inevitabili per chi fa parte del mondo dello spettacolo.