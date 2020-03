A Verissimo Belen ammette che quando incontrava Stefano era sempre difficile gestire le emozioni (Foto)

Silvia Toffanin a Verissimo non smette di ripetere quanto Belen Rodriguez sia cambiata, più vera, spontanea, rilassata (foto). La verità è che è felice, che dopo avere perso Stefano De Martino la coppia si è ritrovata e il suo desiderio è di invecchiare con lui. Durante i tre anni di separazione ovviamente Belen non voleva parlare dell’ex marito, con lei c’era Andrea Iannone, ma è di lui che oggi non parla mai. Non potrebbe farlo perché come ha confessato nella puntata di oggi di Verissimo lei non ha mai smesso di amare Stefano. Ogni volta che si incontravano era difficile gestire le emozioni, non gli è mai stato indifferente. Ha sofferto tanto, ha anche avuto dei periodi in cui era difficile alzarsi dal letto.

BELEN RACCONTA IL PRIMO BACIO A STEFANO DOPO LA SEPARAZIONE

E’ stato lui a fare il primo passo, è stato Stefano a fare di tutto per riconquistarla ma il primo bacio del ritorno l’ha dato lei davanti a tutti, in un momento del tutto inaspettato. Anche se era fidanzata con un altro uomo e faceva progetti con lui sentiva che il papà di suo figlio non le era indifferente e si arrabbiava con se stessa per questo. Non si sa quando è finita davvero con Iannone, non importano più le date.

Durante una serata animata da Stefano, a cui lui l’aveva invitata, Belen si è ritrovata davanti a tutti accanto a suo marito e l’ha baciato.

Da quel momento hanno iniziato a frequentarsi lontano da tutti ma lei aveva paura, non voleva etichette. Poi una sera in autostrada De Martino ha accostato e le ha detto che lei era la sua donna, che un suo no non l’avrebbe fatto sparire. Lì ha capito che dovevano e potevano riprovare e amarsi. Sono di nuovo felici, lo sono più di prima e si vede e più di tutti lo è Santiago. Il piccolo ogni tanto chiede a mamma e papà se staranno insieme per sempre e Belen si scioglie in un pianto sperando che sarà davvero per sempre.