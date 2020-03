Belen Rodriguez a Verissimo, senza Stefano anche alzarsi al mattino era difficile (Foto)

E’ cambiata tanto Belen Rodriguez ma quei tre anni senza Stefano De Martino sono stati terribili per lei che aveva perso se stessa (foto). A Verissimo domani sarà ospite anche Belen, le anticipazioni del programma di Silvia Toffanin rivelano che sarà un’intervista da non perdere. Adesso che è di nuova davvero felice la splendida showgirl può dire che si può perdonare, che si può ricominciare e che lei faceva fatica anche ad alzarsi al mattino. Ammette che in quel periodo era veramente molto triste, che era anche poco accomodante sul lavoro. Dice tutto con la paura che ancora una volta tanta felicità possa svenire ma solo le parole di una donna innamorata, una compagna e una mamma meravigliosa, oggi più di ieri. La fine del matrimonio tra Belen Rodriguiez e Stefano Martino l’abbiamo seguita tutti, così come il periodo per lei con Andrea Iannone e poi finalmente il ritorno dopo tante dichiarazioni d’amore di Stefano. Lui ha saputo riconquistarla e lei perdonare ma in realtà l’amore non era mai finito, era solo in pausa, ed è questo che faceva soffrire Belen.

BELEN: “PER TRE ANNI HO VERAMENTE SMARRITO ME STESSA”

“Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste” aveva toccato il cielo con un dito e poi tutto era finito, anche se diceva di essere felice accanto ad Andrea Iannone. Sono tornati insieme da circa un anno e non sono mai statti così legati. “Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo”.

BELEN E STEFANO ALLE MALDIVE UNA VACANZA DA SOGNO

Ed ecco perché ci hanno messo tanto per tornare insieme. Bellissime le parole per suo marito: “Lui per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica”. Non ci sarà nessun nuovo matrimonio, non ne hanno bisogno, ma se dovessero farlo sarebbe per poche persone, solo con gli amici veri.