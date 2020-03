Italia Uno rivoluziona il suo palinsesto mattutino pensando a bambini e ragazzi: la nuova programmazione

#iorestoacasa è il nuovo hashtag lanciato sui social per provare a smuovere qualcosa, per provare a far capire che forse, in questi giorni difficili per tutti, è arrivato il momento di prendere atto della complicata situazione che stiamo vivendo. E visto che a casa ci resteranno soprattutto i bambini e i ragazzi, che non andranno a scuola, le reti televisive si adeguano, cambiando il palinsesto. Italia Uno, da sempre rete attenta ai più piccoli, decide di cambiare quasi totalmente la programmazione del mattino, optando per cartoni animati e telefilm, in modo da poter anche intrattenere, i piccoli telespettatori rimasti a casa. E’ vero che dovrebbe funzionare la didattica a distanza, che i più grandicelli dovrebbero fare i compiti ma sappiamo bene che le cose non saranno semplici.

E allora forse, un canale con meno notizie, e più attenzione alla famiglia, è la scelta migliore.

Vediamo quindi quella che sarà da domani la nuova programmazione di Italia 1.

LA PROGRAMMAZIONE DI ITALIA UNO A PARTIRE DAL 10 MARZO 2020

Al mattino si cambia già dalle prime ore del giorno, con i cartoni animati che andranno in onda fino alle 8,30. Tra i cartoni in onda al mattino Memole, Pollyanna, Fiocchi di cotone e Heidi.

Alle 8,30 andrà in onda il documentario Planet Earth 2-Meraviglie della natura.

Dalle 9,30 torna The Flash con gli episodi della prima stagione.

Nel pomeriggio poi si continua con i consueti cartoni e le serie tv in onda nella programmazione classica. Dalle 16 film adatti a grandi e piccini da vedere insieme con tutta la famiglia. Domani ad esempio andrà in onda Biancaneve e il cacciatore, poi vedremo La Bella e la Bestia, e tanti altri cartoni e film tv adatti per grandi e piccini da guardare insieme mentre magari si prepara una buona merenda. Alle 18 poi in onda una finestra dedicata al Grande Fratello VIP. A seguire torna la classica informazione.

Per Italia 1 la settimana inizia in modo diverso anche per quello che riguarda la prima serata: martedì e giovedì sera, almeno per due settimane ( e quindi per 4 appuntamenti) non andrà in onda Le Iene.