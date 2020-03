Ascolti tv record per Montalbano: 9 milioni per Salvo, oltre 10 milioni per Conte

Il dato di ieri sera fa riflettere: che sia la volta buona che gli italiani hanno davvero compreso che si deve stare a casa? Ce lo auguriamo con tutto il cuore. 29 milioni di italiani davanti alla tv ieri 9 marzo 2020. 29 milioni di persone rimaste in casa per rispondere alle richieste del premier Conte. Non succedeva da tempo di registrare dati simili. E sono chiaramente da record gli ascolti per Il commissario Montalbano che viene visto da oltre 9 milioni di persone, non è in ogni caso questo il risultato migliore della serie di Rai 1, che in altre occasioni ha anche superato questi numeri. Il film tv con Luca Zingaretti, che vola su numeri in ogni caso mostruosi, parte alle 21,55 circa e forse questo ha leggermente penalizzato questo episodi. Ma si parla di ascolti incredibili, i numeri sono eccellenti.

Ottimi anche gli ascolti per il Premier Conte: il suo discorso, solo su Rai 1, è stato visto da 10 milioni di persone ( è andato in onda anche su Rai 2, Rete 4, le All News, La7).

ASCOLTI TV 9 MARZO 2020: MONTALBANO TORNA E FA IL BOTTO

Ecco i dati di Montalbano, che vola

9,4 milioni con quasi il 30% di share ( che sarebbe stato ancora più alto se non ci fosse stata così tanta gente distribuita sui canali televisivi )

ECCO I DATI AUDITEL RELATIVI AGLI ASCOLTI TV DI IERI 9 MARZO 2020

Il commissario Montalbano quindi raccoglie 9.377 milioni al 39.0% ; su Rai 2 in onda prima TG 2 post con il discorso di Conte e poi i telefilm della rete: 1.999 al 6.6%; Reclaim totalizza 525.000 spettatori (2.4%).

su Rai 3 resta in onda il film Grace di Monaco con 604 mila spettatori al 2.1%; su Canale 5 il film Geostorm con 1.941milioni al 7.8% #treuominieunagamba su italia1 con 1.619 milioni al 5.8% Ottimi gli ascolti di StaseraItalia su Rete4 con Barbara Palombelli che registra 2.342 milioni all’ 8.5%. Su TV8 Django Unchained ha segnato l’1.7% con 411.000 spettatori mentre sul Nove Little Big Italy ha catturato l’attenzione di 415.000 spettatori (1.4%).

Si chiude con EDEN in onda su La7 dopo lo speciale di Mentana con 383mila spettatori pari all’ 1.9% .

I numeri dei TG e speciali che hanno seguito il discorso di Conte

L’Edizione Straordinaria de TG1 ha informato 10.780.000 spettatori (34.4%);

Su Canale 5 l’Edizione Straordinaria del Tg5 ha informato 4.382.000 spettatori