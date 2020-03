Coronavirus: Joe Bastanich e Gordon Ramsay invitano l’Italia a stare a casa da Masterchef USA

Il Coronavirus è diventato una emergenza oramai riconosciuta in tutto il mondo. E purtroppo la nazione che sembra ne stia pagando di più le spese è proprio la nostra povera Italia. Un doppio decreto ministeriale ha stretto l’Italia in una zona rossa in cui bisogna limitare le uscite (da casa ma anche dal proprio comune di residenza), adottare buone norme di igiene personale e mantenere distanze di sicurezza per evitare il contagio.

Nel corso degli ultimi tre giorni, sono molte le celebrità che stanno incentivando gli italiani a non uscire di casa attraverso l’hashtag #IoRestoACasa, poi diventato anche il nome dell’ultimo Decreto firmato dal premier Giuseppe Conte. Cantanti, conduttori, influencer… all’appello c’è anche un inaspettato incoraggiamento dai giudici di Masterchef USA.

Coronavirus: il video di Joe Bastanich e Gordon Ramsay

Nella serata di martedì 10 marzo 2020, l’impreditore Joe Bastanich ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un inaspettato video di supporto per gli italiani costretti a sottostare alle stringenti regole dovute all’Emergenza Coronavirus: “Ciao ragazzi. A tutti voi che siete in Italia. Noi siamo qui a Los Angeles. Sappiamo che state a casa e sappiamo quello che state vivendo. Vi mandiamo i nostri più carissimi sentimenti e auguri”.

Il video, registrato nella dispensa di Masterchef USA, vede la partecipazione di Gordon Ramsay: “Siamo lì con voi. Che Dio vi benedica! Restate a casa! Fatevi un bel po’ di pasta e gustatevi il vostro fantastico vino! Noi vi pensiamo tutti”.

Forza #Italia ❤️❤️❤️❤️ stay safe. vi siamo vicini. 💪🏼💪🏼💪🏼MasterChef Gordon Ramsay Aarón Sánchez #fuckcoronavirus😷 Publiée par Joe Bastianich sur Mardi 10 mars 2020

Si aggiunge anche il terzo giudice di Masterchef USA, lo chef Aarón Sanchez: “Il mio cuore è aperto per tutte le persone in Italia. Forza Italia!“.

In questo momento Joe Bastianich si trova a Los Angeles per registrare la undicesima stagione del talent show Masterchef USA e, a causa di ciò, purtroppo non potrà tornare in Italia a causa delle norme del Decreto Io Resto a Casa ma anche a causa delle numerose compagnie aeree che nelle ultime ore si sono affrettate a tagliare i ponti con il nostro Paese.

I fan di Joe Bastanich potranno rivedere l’imprenditore e sua madre Lidia nel nuovo talent show di Sky Uno – dal titolo Family Food Fight – in onda da giovedì 12 marzo 2020.