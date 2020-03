Coronavirus ultime notizie: al 10 marzo ci sono 8.514 casi positivi, i decessi sono 631

Conferenza stampa come di consueto anche oggi alle 18. Al 10 marzo non ci sono purtroppo novità positive: i casi per contagio da coronavirus infatti aumentano. Borrelli informa che è da poco terminata una importante riunione sul da farsi e sulle misure attuative che riguardano il decreto di ieri.

Il bollettino ci dice che ci sono 280 dimessi e guariti in più; 168 decessi “ci tengo a precisare che non sono decessi da coronavirus ma che avevano, tra le altre patologie, anche il coronavirus”. La regione più colpita è la Lombardia in merito ai decessi. Borrelli precisa che i dati di oggi non sono completi in quanto la regione Lombardia non ha concluso il conteggio relativo agli ultimi tamponi.

8514 persone al momento risultate positive, 5038 ricoverate con sintomi.

“Oggi abbiamo trasferito 5 persone dalla regione Lombardia in altre regioni abbiamo avuto questa necessità” ha detto Borrelli. Il presidente della protezione civile ci tiene anche a sottolineare che si deve fare una grande attenzione alle fake news. Brusaferro commenta, rispondendo alle domande dei giornalisti, che le curve non potranno cambiare se non cambieremo i nostri atteggiamenti.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: LA REGIONE LOMBARDIA VUOLE ALTRE RESTRIZIONI

Nella conferenza stampa dalla regione Lombardia invece, Fontana ribadisce che il dato è calato solo nelle zone ex rosse, la zona del lodigiano, e questo significa che urge prendere provvedimenti ancora più restrittivi. Per questo, i sindaci di tutta la regione hanno firmato una lettera per avere delle norme più restrittive. “Forse qualcuno non ha ben chiaro la situazione che noi stiamo vivendo in regione Lombardia” ha detto Fontana. “Il sistema sanitario è vicino a un momento di difficoltà, dobbiamo invertire la tendenza prima” ha detto Fontana.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: I DATI AGGIORNATI AL 10 MARZO 2020

10.149 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 529 in più rispetto a lunedì. Di queste, 631 sono decedute (+ 168) e 1.004 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 8.514 (il conto sale a 10.149 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti): 619 in più rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.038; 877 sono in terapia intensiva, mentre 2.599 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Ecco il numero dei contagiati (totali) nelle singole regioni:

Lombardia 5791 (+322) il dato non è completo, ci sono infatti dei ritardi in laboratorio ( la provincia di Bergamo ha una grande criticità con oltre 1000 casi)

Emilia-Romagna 1533 (+206)

Veneto 856 (+74)

Piemonte 453

Marche 394 (+51)

Liguria 141(+31)

Campania 127 (+19)

Toscana 264 (+42)

Sicilia 62 (+1)

Lazio 116 (+15)

Friuli-Venezia Giulia 116 (+36)

Abruzzo 38 (+13)

Puglia 59 (+10)

Umbria 37 (+2)

Bolzano 38 (-)

Calabria 13 (+2)

Sardegna 20(+8)

Valle D’Aosta 17 (+6)

Trento 52 (+10)

Molise 15 (-)

Basilicata 7 (+1)