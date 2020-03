Francesco Giorgino emozionato al TG1 per il collegamento con Francesca la dottoressa diventata un simbolo (VIDEO)

Nel TG1 delle 20.00 di ieri sera, martedì 10 marzo 2020, Francesco Giorgino si è collegato con una dottoressa, Francesca Mangiatordi dell’Ospedale di Cremona. La dottoressa in questione è la fotografa di uno scatto che è diventato virale sui social network nelle ultime ore e che riguarda un’infermiera stremata dopo il tanto lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus. L’infermiera si è addormentata senza avere nemmeno il tempo di togliersi la mascherina. La dottoressa Mangiatordi ha voluto spendere alcune parole sulla foto e ne ha approfittato per parlare della situazione Coronavirus e fare un appello agli italiani. Francesco Giorgino si è anche commosso, andiamo a vedere le parole della dottoressa.

Coronavirus, la dottoressa Mangiatordi al TG1: “Ho intubato un ragazzo di 23 anni”

La dottoressa Francesca Mangiatordi, in collegamento al TG1, ha voluto sottolineare come l’età si sia abbassata. I giovani non sono immuni da questo nuovo Coronavirus, anzi. “Quello che mi ha provato oggi è stato intubare un ragazzo di 23 anni. Un ragazzo di 23 anni con una polmonite bruttissima, un quadro respiratorio pessimo, che ha richiesto di essere intubato” ha così raccontato la dottoressa dell’Ospedale di Cremona al pubblico del telegiornale di Rai 1.

Le parole di una dottoressa al TG1 emozionano Francesco Giorgino

La dottoressa Mangiatordi ne ha poi approfittato per rinnovare un appello che ormai conosciamo, ovvero quello di rimanere a casa. “Noi siamo allo stremo delle forze, sia fisiche che mentali. Aiutateci perché gli ospedali ormai sono saturi, non abbiamo modo di rispondere a tutte queste necessità, siamo in una situazione di maxi emergenza ed estrema necessità” ha così affermato Francesca Mangiatordi al TG1. “Quindi aiutateci, restate in casa, cercate di proteggervi e di evitare di diffondere ulteriormente questo virus perché altrimenti la situazione arriverà al collasso, se non lo è già” ha voluto dire poi la dottoressa in collegamento con Francesco Giorgino.

“Aiutateci, siamo allo stremo”. Al Tg1 l’appello di Francesca Mangiatordi, medico dell’ospedale di Cremona e autrice dello scatto diventato simbolo della lotta a #COVID2019 pic.twitter.com/QdzekraC1O — Tg1 (@Tg1Raiofficial) March 10, 2020

L’intervento e le parole della dottoressa dell’Ospedale di Cremona hanno profondamente toccato il giornalista della Rai tanto che lui stesso ha ammesso di essersi emozionato. “Scusate ma sono un po’ emozionato e commosso per questa testimonianza” ha infatti affermato Francesco Giorgino al TG1.