Gigi D’Alessio in casa con i figli, a La vita in diretta racconta le loro giornate

Anche Gigi D’Alessio è a casa con la sua famiglia, con i figli, e in collegamento con La vita in diretta ha raccontato un po’ delle sue giornate. Non una parola su Anna Tatangelo, ovvio perché la coppia ha ufficialmente annunciato la separazione, che questa volta sembra davvero definitiva. In casa con lui ci sono i figli; il cantautore napoletano è in casa dal 29 febbraio. “Sono chiuso in casa con i miei figli dal 29 febbraio, per il lavoro che faccio non volevo essere contagiato né contagiare. Dopo Una città per cantare sono tornato subito a casa”. Ha anticipato i tempi Gigi D’Alessio, ha capito subito che non era il caso di prendere questa emergenza sanitaria in modo leggero. A Lorella Cuccarini e Alberto Matano racconta come si prepara il ragù e a strappa a tutti una risata quando dice che oggi ha cucinato la pasta alla puttanesca “in onore della madre del Coronavirus”. Si scherza per tenere alto per quanto possibile l’umore di tutti.

GIGI D’ALESSIO A CASA OVVIAMENTE SUONA MA HA SCOPERTO LE SERIE TV

Ognuno a casa D’Alessio cerca di fare del proprio meglio e oggi tutti hanno pulito i vetri di casa. Intanto Gigi ha scoperto che esistono le serie tv: “E’ una bella cosa perché passi le giornate e non te ne accorgi. Poi ovviamente mi informo sempre e in tv spero in una buona notizia. Prego tanto per la salute di tutti”. In tanti cantano in Italia sui balconi una canzone di Gigi D’Alessio: “Non mollare mai”. Al piano la intona per tutti.

Conclude sottolineando che in questo momento di emergenza sanitaria è come La livella di Totò: “Siamo tutti sullo stesso piano e quando finirà questa brutta storia dobbiamo regalare un abbraccio vero, senza telefonini: abbracciamoci e vogliamoci bene veramente”.