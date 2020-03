La vita in diretta, il saluto a Fabrizio Frizzi: “Ci manca veramente tantissimo”

Manca a tutti Fabrizio Frizzi, alla gente comune e ai suoi tanti colleghi e a La vita in diretta nel giorno della sua scomparsa non poteva mancare un saluto per lui che è stato un grande della tv. “Oggi è una giornata particolare per tutti, sono 2 anni che non c’è più un nostro compagno amatissimo” è il commento di Lorella Cuccarini che chiede un ricordo a Luca Argentero collegato dalla sua casa in Umbria. Tutti conoscevano Frizzi e l’attore racconta che l’ha incontrato una sola volta in occasione di Telethon. “Ho avuto la stessa impressione che traspare dallo schermo e che è la qualità migliore che una persona che lavora da tanto tempo in tv possa avere: essere esattamente come appare e Fabrizio era molto semplice e cordiale come traspariva dallo schermo” il ricordo di Luca mentre Lorella emozionata nel ricordarlo annuisce, lui era davvero così.

RAIPLAY OMAGGIA FABRIZIO FRIZZI

Per chiunque voglia ricordarlo Raiplay offre tante possibilità, possiamo rivederlo nello storico Scommettiamo che o nella fiction Non lasciamoci mai più e poi in tanti altri programmi e momenti in cui lui ci faceva sempre sorridere.

Da La vita in diretta il ricordo di Fabrizio Frizzi ci riporta indietro nel tempo, addirittura a Tandem con Rita Dalla Chiesa, sempre uguale, sempre se stesso da giovanissimo in poi. Indimenticabili i suoi abbracci, il più commovente tra tutti quello con Antonella Clerici dopo il malore per annunciare che stava tornando a L’Eredità e poi proprio il ritorno in quello studio, le ultime puntate, la sua forza, sempre sostenuto da Carlo Conti.

Fabrizio Frizzi mai arrabbiato e in un’intervista in cui gli chiedevano di mostrare come fosse la sua espressione arrabbiata ci provò ma scoppiando in una gran risata, una delle sue. “Ci manca veramente tantissimo” manca a tutti.